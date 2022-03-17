أبطال الإمارات يحصدون 55 ميدالية فى ختام ملتقى الشارقة لقوى المعاقين

المصدر: وام

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أسدل الستار أمس على منافسات ملتقى الشارقة العاشر لألعاب القوى للمعاقين، والذي نظمه نادي الثقة للمعاقين برعاية سمو الشيخ سلطان بن محمد بن سلطان القاسمي ولي عهد ونائب حاكم الشارقة، بمشاركة 205 لاعبين، يمثلون 20 دولة، بحضور سعادة الشيخ محمد بن حميد القاسمي، رئيس دائرة الإحصاء والتنمية المجتمعية، والدكتور طارق سلطان بن خادم رئيس اللجنة العليا المنظمة للملتقى، رئيس مجلس إدارة نادي الثقة للمعاقين، سعادة الدكتور خالد عمر المدفع رئيس مدينة الشارقة للإعلام «شمس» ، سعادة علي سالم المدفع، رئيس هيئة مطار الشارقة الدولي وصلاح سالم المحمود، مدير عام هيئة الشارقة للوثائق والأرشيف، سعادة ثاني جمعة بالرقاد رئيس نادي دبي لأصحاب الهمم، سعادة ماجد العصيمي رئيس الاتحاد الاسيوي وعضو اللجنة البارالمبية الإماراتية.

و تصدر الفريق الجزائري البطولة في ختام منافسات اليوم الثالث، بانتزاع 18 ميدالية بواقع 11 ميدالية ذهبية، و6 ميداليات فضيات، وميدالية برونزية، وجاء في المركز الثاني موريشيوس بـ18 ميدالية بواقع 10 ميداليات ذهبيات، و7 ميداليات فضيات، وميدالية برونزية، وحقق الفريق العراقي المركز الثالث بحصوله على 23 ميدالية بواقع 8 ميداليات ذهبيات، و10 ميداليات فضيات، و5 ميداليات برونزيات.

وأطلقت اللجنة المنظمة العليا للبطولة على سباق مسافة 5000 متر رجال فئة T54 كراسي متحركة اسم 50 عاماً في حب سلطان ،عرفانا بالجميل إلى نصير المعاقين صاحب السمو الشيخ الدكتور سلطان بن محمد القاسمي عضو المجلس الأعلى حاكم الشارقة مؤسس رياضة المعاقين الإماراتية حيث توج البطل العالمي اللاعب سويسرا مارسيل هوج بالميدالية الذهبية، واقتنص اللاعب الكويتي فيصل الراجحي الميدالية الفضية، وفاز لاعب نادي الثقة للمعاقين بدير عباس الحوسني بالميدالية البرونزية.

وفي سباق القلب الكبير 400 متر إناث فئة T54/T34 الكراسي المتحركة، فازت لاعبة بريطانيا هانا كوكروفت بالميدالية الذهبية، وحققت لاعبة موريشيوس ماري إمانويل ألفونس الميدالية الفضية، واقتنصت لاعبة تايلاند دوانجين الفني الميدالية البرونزية، في حين نجح فرسان الإرادة من أبطال الأندية الإماراتية من انتزاع 55 ميدالية ملونة، بواقع 9 ميداليات ذهبيات، و18 ميدالية فضية، و28 ميدالية برونزية.

وحقق نادي خورفكان للمعاقيين 5 ميداليات ذهبيات، و5 ميداليات فضيات، و7 ميداليات برونزية، كما فاز نادي العين لأصحاب الهمم بميدالية ذهبية، و5 ميداليات فضيات، و3 ميداليات برونزيات، وحصد نادي أبوظبي لأصحاب الهمم ميدالية ذهبية، وميداليتين فضيتين، و3 ميداليات برونزية، فيما فاز نادي الثقة للمعاقين بميدالية ذهبية، و3 ميداليات فضيات، و7 ميداليات برونزيات.

كما فاز نادي دبي للمعاقين بميدالية ذهبية، وميداليتين فضيتين، و7 ميداليات برونزيات، وحصد نادي عجمان للمعاقين ميدالية فضية، وأخرى برونزية.

وحققت اللاعبة الإماراتية ذكرى الكعبي، رقماً قياسياً آسيوياً في مسابقة رمي الصولجان للإناث فئة F32، كما حققت اللاعبة مريم الزيودي رقماً قياسياً آسيوياً في رمي الرمح سيدات فئة F40، كما سجّل اللاعب التايلاندي بونجساكورن بايو رقماً قياسياً آسيوياً في مسابقات 800 م رجال، وحقق اللاعب العرقي عباس الدراجي رقماً قياسيا آسيوياً في مسابقات 1500 م رجال فئة T38، وحققت لاعبة كازاخستان سلتانات أبل الخاسيمكزى رقماً قياسياً آسيوياً في مسابقات 400 م فئة T35، كما سجّل اللاعب الكويتي فيصل سرور رقماً قياسياً آسيوياً في دفع الجلة رجال F42.

واستطاع لاعب موريشيوس يوفاني فيليب تحقيق رقم قياسي إفريقي في سباق 800 م رجال فئة t20، وأضافت مواطنته أشلي تلفاف رقماً آخر في مسابقات 400 م سيدات فئة T20، وحقق اللاعب وليد فرحان رقمين قياسيين في مسابقات رمي الصولجان رجال فئة F32، ودفع الجلة رجال فئة32 F، وحقق اللاعب التونسي ياسين جنيشي رقماً قياسياً دفع الجلة رجال فئة F36، وسجّل لاعب سويسرا مارسيل هوج رقماً قياسياً عالمياً وأوروبياً في سباق 5000 م رجال فئة T54.

وأكد الدكتور طارق سلطان بن خادم رئيس مجلس إدارة نادي الثقة للمعاقين، رئيس اللجنة المنظمة للبطولة، أنّ رياضة المعاقين محظوظة بالقيادة الرشيدة التي هيّأت كل عوامل النجاح لها بغية الوصول إلى منصات التتويج وحصد الألقاب، مشيراً إلى أنّ نجاح إمارة الشارقة في استضافة وتنظيم العديد من البطولات الدولية لرياضة للمعاقين نابع من رؤية وتوجيهات صاحب السمو الشيخ الدكتور سلطان بن محمد القاسمي عضو المجلس الأعلى حاكم الشارقة، وكذلك رعاية سمو الشيخ سلطان بن محمد بن سلطان القاسمي ولي عهد ونائب حاكم الشارقة، لهذه التظاهرة الرياضية الكبرى، والتي عملت على جذب أنظار العالم إلى الإمكانات الهائلة التي تتمتع بها الإمارة الباسمة ودولة الإمارات في مجال رياضة المعاقين.

ووجّه «بن خادم»، الشكر والتقدير لوسائل الإعلام المختلفة على الدور الفعال في تعريف المجتمع بإنجازات فرسان الإرادة.

وقال ثاني جمعة بالرقاد رئيس نادي دبي لأصحاب الهمم ، إنّ النجاح الذي حققه الملتقى ومشاركة هذا العدد الكبير من أبطال العالم نتجا عن السمعة الطيبة التي تتمتع بها دولة الإمارات في مجال استضافة وتنظيم الأحداث الرياضية؛ لتوافر الكوادر البشرية بجانب البنية التحتية، مشيراً إلى أنّ تنظيم العديد من البطولات الرياضية يصب في مصلحة رياضة المعاقين الإماراتية، حيث يكتسب اللاعبون الخبرات من الاحتكاك بأبطال عالميين، ويتم كسر الحاجز النفسي، إضافة إلى اكتساب المدربين والمصنفين والقائمين على رياضة المعاقين الخبرات والتعرف على أحدث ما وصلت إليه قوانين الاتحاد الدولي.

أشاد أحمد سالم حمد المظلوم المدير التنفيذي للملتقى بالجهود التي بذلتها فرق العمل المختلفة والتي كانت سبب رئيسي في النجاح التنظيمي للملتقى في نسخته العاشرة بشهادة جميع الوفود المشاركة في البطولة ليؤكد المكانة المرموقة التي أصبحت تحتلها الإمارة الباسمة في تنظيم أكبر الأحداث الرياضية العالمية كما ثمن المظلوم جهود المتطوعين في نجاح الملتقى .

من جانبه ثمن على سالم المدفع رئيس هيئة مطار الشارقة الدولي الراعي الذهبي للملتقى جهود نادي الثقة للمعاقين ونجاحه في استضافة هذا الحدث العالمي الكبير الذي يضم أبطال 20 دولة مشيرأ بأن رعاية المطار للملتقى تنبع من حس المسؤولية التي غرسها صاحب السمو الشيخ الدكتور سلطان بن محمد القاسمي عضو المجلس الأعلى حاكم الشارقة، في نفوس أبنائه من أبناء المجتمع الإماراتي، وإيمانناً بدورنا في دعم الأنشطة الرياضية لكافة فئات المجتمع بهدف ظهور الإمارة بأفضل صورة لجميع دول العالم .

وضمت قائمة رعاة الملتقى كل من:" مجلس الشارقة الرياضي "راعي ذهبي"، شركة تلال "راعي ذهبي"، مصرف الشارقة الإسلامي " راعي ذهبي"، هيئة الشارقة للموانئ والجمارك والمنطقة الحرة " راعي ذهبي"، و هيئة مطار الشارقة غرفة " راعي ذهبي ومدينة الشارقة للإعلام و تجارة وصناعة الشارقة " راعي فضي"، هيئة الإنماء التجاري والسياحي " راعي فضي"، مدينة الإمارات الصناعية "راعي فضي هيئة الشارقة للإذاعة والتلفزيون " راعي إعلامي"، منطقة الشارقة الطبية " راعي مشارك"، القيادة العامة لشرطة الشارقة " راعي مشارك".

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