شباب الأهلي يقترب من درع دوري السلة
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وضع شباب الأهلي يده على درع الدوري العام لكرة السلة، بفوزه على منافسه وضيفه الشارقة بنتيجة 94 - 76 في ذهاب الدور النهائي في المباراة، التي أقيمت بصالة مكتوم بن محمد بنادي شباب الأهلي، بدأ شباب الأهلي تفوقه في الربع الأول «19-12»، ونجح الشارقة في تقليص الفارق، بفضل تقدمه في الربع الثاني 25 - 21، لتصبح النتيجة «40 - 37»، وعاد شباب الأهلي للتفوق في الربع الثالث «65 - 55» قبل انطلاقة الربع الأخير، الذي أحكم فيه شباب الأهلي سيطرته، وتفوق فيه بنتيجة 29 - 21.
ويلتقي الفريقان في جولة الإياب الأحد المقبل في صالة نادي الشارقة، ويحتاج شباب الأهلي الفوز للاحتفاظ باللقب، بينما يتوقف تأجيل الحسم لمباراة فاصلة على فوز الشارقة.