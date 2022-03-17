«صديق دبي» قائداً للغولف الأوروبي في «رايدر 2023»

المصدر: دبي – فائز بجبوج

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أعلن الفريق الأوروبي عن تسمية اللاعب السويدي هنريك ستينسون قائداً له، في منافسات كأس رايدر للغولف العام المقبل 2023، التي ستقام في نادي ماركو سيموني في العاصمة الإيطالية روما، وهو النجم العالمي، الذي لطالما كان يُعرف بأنه «صديق دبي» بالنظر لإقامته فيها لسنوات طويلة وتحقيقه ألقاباً بارزة هنا.

وفي أحاديث عديدة لستينسون وصف دبي بكونها منزله الثاني خارج السويد، وهو الذي حقق لقب بطولة جولة دي بي وورلد في ملعب عقارات جميرا للغولف في عامي 2013 و2014، ولقب أوميجا دبي ديزرت كلاسيك في عام 2007، ويأتي اختياره قائداً للفريق الأوروبي بعد سنوات العطاء في مسيرته، حيث يحتفل ببلوغه عامه الـ 45، كأول لاعب سويدي يتولى القيادة في هذه البطولة العريقة والأكبر في عالم الغولف، التي يتنافس فيها الفريقان الأوروبي والأمريكي.

مسيرة تفوق

ويمتلك اللاعب المتوج بلقب البطولة المفتوحة الكبرى في عام 2016، بمسيرة مذهلة خلال مشاركاته السابقة في كأس رايدرر، بعدما ساعد الفريق الأوروبي على تحقيق الفوز باللقب في ثلاث من خمس مرات تواجد فيها ضمن قائمة الفريق، قبل أن تلعب خبرته دوراً مهماً كنائب للقائد في نسخة عام 2020، وسيكون هدف ستينسون استعادة اللقب لصالح الفريق الأوروبي، بعد فوز فريق الولايات المتحدة الأمريكية في النسخة الأخيرة، التي أقيمت في ويسكونسن في سبتمبر من العام الماضي.

وقال ستينسون: «كأس رايدر هي واحدة من أفضل بطولات الجولف، وأشعر بالقشعريرة في كل مرة أرتدي فيها قميص المنتخب الأوروبي، وسيكون الأمر أعظم هذه المرة بدوري ككابتن، لكنه رائع أيضاً لبلدي».

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