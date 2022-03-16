أبوظبي تستضيف بطولة العالم للترايثلون نوفمبر المقبل لأول مرة في الشرق الأوسط وشمال أفريقيا

المصدر: وام

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أعلن مجلس أبوظبي الرياضي بالتعاون مع الاتحاد الدولي للترايثلون استضافة أبوظبي لنهائيات بطولة العالم للترايثلون 2022 في جزيرة ياس خلال الفترة ما بين 23 و 26 نوفمبر 2022، وذلك للمرة الأولى في منطقة الشرق الأوسط وشمال أفريقيا، لتنضم أبوظبي إلى قائمة أشهر المدن العالمية المستضيفة للحدث العالمي إلى جانب لندن وبودابست وبكين وشيكاغو ولوزان وجولدكوست، بما يعزز من مكانتها الرائدة وجهة عالمية لاستضافة أبرز الفعاليات الرياضية العالمية.

وتقام نهائيات بطولة العالم للترايثلون في مختلف المرافق الرياضية والترفيهية التي اشتهرت بها جزيرة ياس كوجهة عالمية لاستضافة الفعاليات الرياضية فيما ستقام الأنشطة والفعاليات الأخرى في "ياس باي" مقابل الاتحاد أرينا.

ويشهد الحدث مشاركة أكثر من 7500 مشارك ومشاركة من أبرز أبطال الترايثلون على المستوي المحلي والإقليمي والعالمي، للمنافسة ضمن خمس فئات منها سباق النخبة للرجال والسيدات، وسباق النخبة تحت 23 سنة للرجال والسيدات، وسباق النخبة بارا للرجال والسيدات، وسباق الفئة العمرية للرجال والسيدات، والسباقات المجتمعية.

و على مدار أربعة أيام من المتوقع أن يشهد الحدث حضورا جماهيريا كبيرا، إلى جانب أعضاء الاتحادات الوطنية لحضور ومشاهدة المنافسات التي يشارك فيها نخبة الرياضيين وأفراد المجتمع من عشاق التحديات من مختلف الأعمار والقدرات.

و اشتهرت أبوظبي باستضافة البطولة الدولية للترايثلون منذ عام 2010، حيث تمت إقامة الفعاليات في منطقة الكورنيش على مدار خمس سنوات متتالية حتى عام 2014، وشهدت تنظيم حدث رياضي متكامل يجمع بين نخبة من الرياضيين المحترفين لرياضة الترايثلون ومجموعات من مختلف الفئات العمرية إلى جانب المشاركين في تحدي الترايثلون للصغار.

و في عام 2014، تم الاعلان عن موعد بدء سلسلة بطولة العالم للترايثلون، لتقوم الجهات المعنية بتعزيز الجهود ومواصلة التعاون الوثيق بهدف نجاح استضافة نهائيات بطولة العالم للترايثلون في أبوظبي للمرة الأولى في منطقة الشرق الأوسط وأفريقيا.

و في مارس 2015، أقيمت النسخة الافتتاحية من بطولة العالم للترايثلون - أبوظبي في منطقة كورنيش، لتقام بعدها النسخة الثانية في الفترة نفسها من العام التالي، ليتم نقل موقع الحدث إلى جزيرة ياس في عام 2017 و تأتي هذه الخطوة في إطار الرؤية الطموحة والجهود الدؤوبة الرامية إلى استضافة نهائيات بطولة العالم في السنوات المقبلة.

وقال عارف حمد العواني الأمين العام لمجلس أبوظبي الرياضي: "يسعدنا الإعلان عن استضافة أبوظبي لنهائيات بطولة العالم للترايثلون في نوفمبر المقبل، والذي يعكس رؤيتنا وامتداد خططنا الطموحة والساعية لمواصلة استقطاب نخبة الفعاليات الرياضية العالمية الكبرى دعما للمكانة المرموقة لأبوظبي وريادتها".

وأضاف:" فخورون بالثقة العالمية التي تحصدها العاصمة أبوظبي من قبل الاتحادات الرياضية الدولية، ونعتز بشراكتنا المثمرة مع الاتحاد الدولي للترايثلون التي ساهمت بتحقيق منجزات مهمة وتطورات كبيرة لرياضة الترايثلون في الإمارات" مشيدا بالتعاون المشترك مع "اتحاد الإمارات للترايثلون"، و"ميرال" ودورهما المميز طوال السنوات السابقة وصولا لاستضافة الحدث العالمي المرموق وأعرب عن فخره بمشاركة أكثر من 7500 رياضي من جميع أنحاء العالم في جزيرة ياس، التي تعد بمثابة الوجهة الرياضية الأولى في أبوظبي.

من جانبها قالت ماريسول كاسادو، رئيسة الاتحاد الدولي للترايثلون عضو اللجنة الأولمبية الدولية: "تغمرنا مشاعر الحماس والفخر لاستضافة أبوظبي لنهائيات بطولة العالم للترايثلون ويعكس التزام و دعم مجلس أبوظبي الرياضي، أعلى مستويات التنظيم والتميز في استضافة كبرى الفعاليات الدولية، الأمر الذي ساهم في تعزيز حضور رياضة الترايثلون في منطقة الشرق الأوسط وشمال أفريقيا".

وإلى جانب استضافة بطولة العالم للترايثلون في أبوظبي لأول مرة، أعلن اتحاد الإمارات للترايثلون عن تشكيل فريق يمثل الإمارات في البطولة لمواجهة أفضل الرياضيين في العالم من المحترفين والهواة و سيتم تشكيل فريق لسباقات الفئة العمرية المختلفة يشارك في منافسات السباقات في مختلف أنحاء العالم، ابتداء من نهائيات بطولة العالم للترايثلون 2022 في أبوظبي المخطط لإقامتها في شهر نوفمبر، على أن يتم اختيار أعضاء الفريق من الرياضيين الإماراتيين والمقيمين المنتسبين إلى اتحاد الإمارات للترايثلون والذين يستوفون المعايير المطلوبة التي سيعلن عنها خلال الفترة القادمة فيما يشارك أعضاء الفريق في مراسم حفل الافتتاح ضمن فقرة استعراض الدول المشاركة تحت راية دولة الإمارات العربية المتحدة.

من جانبه قال خالد الفهيم، رئيس اتحاد الإمارات للترايثلون : " نتطلع لانطلاقة مرحلة التصفيات للرياضيين المؤهلين للانضمام إلى الفريق والمشاركة في نهائيات بطولة العالم للترايثلون تحت راية الإمارات، ابتداء من السباق المقام في أبوظبي في شهر نوفمبر، و تمثل مشاركة منتخبنا الوطني في النهائيات، مصدر فخر واعتزاز نظرا للجهود الدؤوبة لسنوات عديدة في سبيل بناء مجتمع الترايثلون في الدولة.. وندعو كل من يرغب في المشاركة إلى التحقق من المعايير المطلوبة لمختلف الرياضيين من جميع الفئات العمرية والقدرات، والتي سيتم الإعلان عنها قريبا، وتشكل نهائيات بطولة العالم للترايثلون 2022 في أبوظبي فرصة رائعة لجميع رياضيي الترايثلون على أرض هذا الوطن سواء المواطنين أو المقيمين".

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