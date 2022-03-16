شباب الأهلي يضع يده على درع دوري السلة

المصدر: دبي-ياسر قاسم

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وضع شباب الأهلي يده على درع الدوري العام لكرة السلة بفوزه على منافسه وضيفه الشارقة بنتيجة 94-76 في ذهاب الدور النهائي في المباراة التي أقيمت بصالة مكتوم بن محمد بنادي شباب الأهلي.

بدأ صاحب الأرض وحامل اللقب شباب الأهلي تفوقه في الربع الأول متقدماً بفارق 7 نقاط "19-12" ونجح الشارقة في تقليص الفارق إلى 3 نقاط قبل العودة إلى غرفة الملابس بفضل تقدمه في الربع الثاني 25-21، لتصبح النتيجة "40-37"، وعاد شباب الأهلي للتفوق في الربع الثالث 25-18 ليرفع الفارق إلى 10 نقاط "65-55" قبل انطلاقة الربع الأخير الذي أحكم فيه شباب الأهلي سيطرته وضاعف الفارق إلى 18 نقطة حيث تفوق فيه بنتيجة 29-21.

ويلتقي الفريقان في جولة الإياب الأحد المقبل في صالة نادي الشارقة ويحتاج شباب الأهلي للفوز والاحتفاظ باللقب، بينما يتوقف تأجيل الحسم لمباراة فاصلة على فوز الشارقة.

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