توقيع اتفاقية شراكة بين مجلس أبوظبي الرياضي والمسعود للسيارات نيسان

المصدر: أبوظبي ـ البيان الرياضي

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أعلن مجلس أبوظبي الرياضي عن توقيع اتفاقية شراكة مع المسعود للسيارات - نيسان، لتقديم الرعاية والدعم للأنشطة والفعاليات الرياضية التي تستضيفها أبوظبي، وذلك في إطار الخطط الطموحة والمساعي المتواصلة لتعزيز الشراكات المهمة والداعمة للنجاحات الرياضية.

جاء الإعلان عن اتفاقية الشراكة على هامش استضافة أبوظبي لأعمال قمة القيادات الرياضية العالمية «ليدرز»، التي تستضيفها أبوظبي على مدار يومي 16 ـ 17 من مارس الجاري، بمركز المؤتمرات في حلبة مرسى ياس، وقام بتوقيعها عارف حمد العواني الأمين العام لمجلس أبوظبي الرياضي وعرفان تانسل الرئيس التنفيذي لشركة «المسعود للسيارات».

وتنص بنود اتفاقية الشراكة على تقديم «المسعود للسيارات» الرعاية والدعم للفعاليات العالمية والمجتمعية المعتمدة في الأجندة السنوية الزاخرة بمختلف أنواع الرياضات، كقمة القيادات الرياضية العالمية «ليدرز» ـ بطولة العالم لكرة السلة الثلاثية ـ ماراثون أدنوك أبوظبي ـ سبارتن، إضافة إلى السباقات المجتمعية الأخرى التي ينظمها المجلس أسبوعياً في مختلف مناطق أبوظبي والعين والظفرة.

من جهته أشاد عارف حمد العواني الأمين العام لمجلس أبوظبي الرياضي بالشراكة المميزة مع المسعود للسيارات ودورها الإيجابي في رعاية عدد من الفعاليات الرياضية العالمية والمجتمعية التي ستحتضنها أبوظبي خلال الفترة المقبلة، ما يؤكد تناغم الأهداف المشتركة بين الطرفين.

وأكد على أن المجلس يتطلع من خلال هذه الشراكة الاستراتيجية لتعزيز النجاحات التي تم تحقيقها في استضافة الفعاليات العالمية خلال الفترة الماضية، معبراً عن شكره وتقديره لجهود المسعود للسيارات ودورهم المميز في دعم خطط المجلس وأجندة فعالياته الحافلة والداعمة للتفاعل الرياضي الاجتماعي.

مبادرات

من جهته قال مسعود أحمد المسعود، رئيس مجلس إدارة «مجموعة المسعود»: «يشكل تعاوننا مع مجلس أبوظبي الرياضي جزءاً من دعم مجموعة المسعود المتأصل للمبادرات والفعاليات التي تتمحور حول المجتمع. كما يعكس هذا التعاون ركيزة الرياضة والشباب في برنامج المسؤولية الاجتماعية لمجموعتنا والمصمم للتفاعل مع شبابنا وتقديم قيمة للمجتمع. ويسعدنا أن نشهد قفزة كبيرة في شراكتنا الطويلة مع مجلس أبوظبي الرياضي، عبر تقديم الدعم لجميع فعالياته وأنشطته. ولا شك أن هذه الشراكة تعزز هدفنا المشترك الشامل المتمثل في ترسيخ مكانة أبوظبي كمركز عالمي حيوي للمحافل الرياضية الدولية».

كما قال عرفان تانسل، الرئيس التنفيذي لشركة «المسعود للسيارات»: «من خلال هذه الشراكة، يسعدنا أن نبني على العلاقة الطويلة والمثمرة التي تتمتع بها المسعود مع مجلس أبوظبي الرياضي منذ أكثر من عقد. ويتمثل الهدف المشترك لمجلس أبوظبي الرياضي مع مجموعة المسعود في ترسيخ مكانة الرياضة وما تلعبه من أدوار مؤثرة في تحسين حياة الأجيال الشابة والناشئة في دولة الإمارات، مما جعل علامتنا التجارية الرائدة نيسان مناسبة بشكل طبيعي في إطار هذا التعاون. وتتمتع نيسان بإرث طويل في دعم الرياضة كلغة تفاهم مشتركة بين الدول، ودعم المناسبات الرياضية العالمية والرياضيين. ومن خلال تضافر جهودنا المشتركة، سنوفر لشباب وطننا وكذلك لمختلف شرائح المجتمع فرصة المشاركة في الأنشطة الرياضية المتنوعة، حيث نتطلع إلى إحداث تأثير ملموس وإيجابي على المجتمع في أبوظبي».

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