«الإمارات» تتوج بلقب بطولة الخليج لشباب الغولف

المصدر: أبوظبي - فائز بجبوج

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توج المنتخب الإماراتي الشاب بذهب البطولة الخليجية 24 للرجال و13 لشباب الغولف تحت 18 سنة برصيد 474 ضربة، وحل المنتخب العماني وصيفاً برصيد 489 ضربة والبحرين ثالثاً 505 ضربات، والقطري رابعاً برصيد 558 ضربة، بختام الجولة الثالثة والختامية لفئة الشباب بالبطولة الخليجية، والتي انطلقت في 13 مارس الجاري وتختتم الخميس بالجولة الرابعة والختامية بمنافسات الرجال.

واحتضنتها ملاعب نادي أبوظبي للغولف بالعاصمة أبوظبي، وشهدت مشاركة 37 لاعباً يمثلون النخبة بدول منطقتنا الخليجية من الشاب والرجال، والتي حظيت برعاية كريمة من معالي الشيخ نهيان بن مبارك آل نهيان وزير التسامح والتعايش، وبدعم من مجلس أبوظبي الرياضي.

وفي منافسات الرجال حافظ المنتخب القطري على الصدارة لليوم الثالث على التوالي بمجموع 656 ضربة والمنتخب البحرين بالوصافة 668 ضربة والسعودي ثالثاً 680 ضربة والإمارات رابعاً 689 ضربة ثم سلطنة عمان خامساً 709 ضربات وسادساً المنتخب الكويتي 801 ضربة.

وفي منافسات الفردي حصد المركز الأول اللاعب الكويتي سالم العبكل بمجموع 230 ضربة وأعلن نفسه بطلاً للخليج، وحل بالمركز الثاني اللاعب السعودي علي بابطين بمجموع 236 ضربة، وفاز بالمركز الثالث اللاعب الإماراتي عبدالله السويدي بمجموع 237 ضربة والمركز الرابع من نصيب اللاعب الإماراتي راشد الجسمي بمجموع 242 ضربة والخامس اللاعب البحريني عبدالرحمن السعيدي بمجموع 244 ضربة ومحمد سكسك 25 ضربة.

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