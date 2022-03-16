مهرجان الظفرة البحري ينطلق اليوم

المصدر: الظفرة- وام

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تحت رعاية سمو الشيخ حمدان بن زايد آل نهيان، ممثل الحاكم في منطقة الظفرة، تنطلق الدورة الثالثة عشرة من مهرجان الظفرة البحري اليوم بتنظيم لجنة إدارة المهرجانات والبرامج الثقافية والتراثية في أبوظبي ونادي أبوظبي للرياضات البحرية، وذلك خلال الفترة من 17- 26 مارس الجاري، على شاطئ المغيرة بمدينة المرفأ بمنطقة الظفرة بإمارة أبوظبي.

وقال اللواء فارس خلف المزروعي، القائد العام لشرطة أبوظبي رئيس لجنة إدارة المهرجانات والبرامج الثقافية والتراثية، إن مهرجان الظفرة البحري يسعى لترسيخ الثقافة البحرية والمسابقات التراثية التي تترجم اهتمام القيادة الرشيدة بالحفاظ على التراث والهوية الوطنية، والمساهمة في إيصال رسالة الإمارات الحضارية والإنسانية إلى مختلف شعوب العالم ونقل هذا التراث للأجيال المتعاقبة وتشجيعهم على ممارسته.

ومن جهته ذكر عيسى سيف المزروعي، نائب رئيس لجنة إدارة المهرجانات والبرامج الثقافية والتراثية في أبوظبي، أن الدورة 13 من مهرجان الظفرة البحري تأتي بحلة تراثية مميزة تعكس خصوصية جمال المدن الساحلية في منطقة الظفرة، وجذب عشاق الرياضات البحرية من خلال فعاليات ترفيهية وتعليمية تعزز إثراء النسيج الثقافي والاجتماعي العريق وإيصال رسالة تعليمية وتثقيفية خاصة بالتراث البحري المحلي إلى جيل الشباب وعشاق الرياضات المائية.

ومن جانبه أشار عبيد خلفان المزروعي، مدير إدارة التخطيط والمشاريع في اللجنة، إلى إن الدورة الثالثة عشرة من مهرجان الظفرة البحري تقدم باقة من المسابقات البحرية والشاطئية التراثية والفعاليات الترفيهية والتعليمية والألعاب التراثية من خلال وسائل حضارية في التعريف بالموروث الأصيل وصورة رائعة عن حضارة الشعب الإماراتي وارتباطه بقيمه وأصالته وعاداته الموروثة، وتسليط الضوء على الدور المهم الذي يلعبه القطاع البحري في إثراء النسيج الثقافي والاجتماعي العريق في إمارة أبوظبي ودولة الإمارات.

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