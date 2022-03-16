منتخب الجودو يواصل تحضيرات «عربية الأردن»

المصدر: أبوظبي - البيان الرياضي

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انتظم منتخب الإمارات للجودو في معسكره التدريبي الداخلي بأبوظبي مطلع هذا الأسبوع، والذي يستمر حتى 19 مارس الجاري، استعداداً للمشاركة في البطولة العربية للجودو لأندية ومنتخبات الرجال والسيدات والشباب والأشبال بصالة الارينا بجامعة عمان الأهلية في العاصمة الأردنية، عمان خلال الفترة من 23 إلى 26 مارس الجاري.

وتضم قائمة المنتخب الأول 10 لاعبين هم أحمد فيصل النقبي، وأحمد جاسم، وخليفة الحوسني، وعلي حسن الدرمكي، وسعيد النقبي، وحارب جمعة، بجانب الدوليين الـ 4 ميدا ماروف الفائز مؤخراً بذهبية بطولة تونس الدولية المفتوحة وارام جورام، وماجو، ونور جزاري.

ويشرف على برنامج إعداد الفريق في المعسكر الطاقم الفني المكون من اشيدوا كوكي، وفيكتور، وقد حضر التدريب المسائي، أول من أمس، محمد جاسم أمين السر المساعد، الذي تحدث مع اللاعبين ونقل لهم تحيات محمد بن ثعلوب الدرعي رئيس الاتحاد، وتمنياته لهم بالتوفيق في كافة المشاركات وضرورة الاجتهاد، وبذل كل الجهد من أجل صعود منصات التتويج.

وتأتي استعدادات جودو الإمارات حالياً في المعسكر للبطولة العربية أولاً، ثم بطولة أنطاليا الدولية بتركيا في أبريل المقبل، ودورة الألعاب الآسيوية في سبتمبر، وبطولة العالم في طشقند في سبتمبر 2022، حيث تتواصل التدريبات على فترتين صباحية ومسائية بصالة فاطمة بنت مبارك في أبوظبي حتى موعد السفر للعاصمة الأردنية عمان.

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