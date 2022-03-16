منتخب الدراجات يعسكر في الفجيرة استعداداً للبطولة الآسيوية

المصدر: الفجيرة - البيان الرياضي

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بدأت منتخبات الدراجات معسكرها المغلق في الفجيرة، استعداداً للسفر لخوض منافسات البطولة الآسيوية، التي تقام في مدينة دوشانبية في طاجيكستان خلال الفترة من 25 إلى 29 مارس 2022، وانتظم في المعسكر 15 دراجاً من الجنسين، بتواجد مدرب منتخب الشباب والناشئين بدر ثاني، وتواجد قائد المنتخب الوطني يوسف ميرزا.

وأكد رئيس اتحاد الدراجات ورئيس لجنة المنتخبات منصور بوعصيبة اهتمام مجلس الإدارة بتوفير الدعم الكامل للمنتخبات المشاركة في البطولة، من خلال إقامة هذا المعسكر التدريبي، الذي يأتي بعد المشاركة في بطولة الدولة، وقبل انطلاق كأس رئيس الدولة للدراجات الأحد المقبل، وذلك على أمل تحقيق نتائج إيجابية.

وتوجه بوعصيبه بالشكر إلى سيف بن علي الشعفار عضو مجلس إدارة مجموعة الشعفار للاستثمار، على رعايته الكريمة، واستقبال معسكر المنتخب في فندق ومنتجع البحر، في الفجيرة وتوفير كافة سبل النجاح لدراجي المنتخب لنجاح مهمتهم التدريبية قبل السفر.

وانتظم في معسكر المنتخبات الوطنية قبل السفر من منتخب الكبار يوسف ميرزا، أحمد المنصوري، محمد المنصوري، جابر المنصوري، سيف معيوف، خالد معيوف، وليد النقبي، ومن منتخب الإناث صفية الصايغ، شيخة عيسى، زهرة حسين، هدى حسين، ومن منتخب الشباب وتحت 23 عام محمد المطيوعي، عبد العزيز الهاجري، حمدان حسن، عبدالله علي الحمادي.

وحرص حارب العلي عضو مجلس إدارة اتحاد الدراجات على زيارة المنتخب الوطني، رافقة مستشار رئيس الاتحاد أحمد المطيوعي، كما قدما درع الاتحاد إلى مدير عام الفندق وسيم الشلبي، لشكره على رعايته لإقامة المنتخبات الوطنية في الفجيرة.

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