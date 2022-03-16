160 مشاركاً في تصفيات بطولة حمدان بن زايد للرماية

المصدر: الظفرة - البيان الرياضي

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أعلن نادي الظفرة للرماية عن استمرار باب التسجيل لبطولة حمدان بن زايد للرماية في البندقة سكتون 0.22 حتى نهاية شهر مارس الجاري قبل بدء التصفيات النهائية في ختام البطولة يوم 31 مارس الجاري، والتي سيتم خلالها تحديد بطل الرماية 2022 في نسختها الثانية، والتي تقام وسط إجراءات احترازية ووقائية، تضمن سلامة المتسابقين والمشاركين والعاملين في البطولة.

وشهدت البطولة التي تستمرّ حتى 31 مارس المقبل لفئة الرجال وفئة السيدات خلال الفترة من 15 مايو إلى 15 يونيو قوة وندية بين المشاركين في التصفيات التمهيدية، التي شهدت مشاركة 160 رامياً.

وأوضح سالم سعيد السبوسي العضو المنتدب لنادي الظفرة للرماية أن باب التسجيل للمشاركة في البطولة سيظل مفتوحاً حتى 30 مارس الجاري، وهو الموعد المحدد لبدء التصفيات النهائية.

وبين السبوسي أن البطولة تقام على مرحلتين تمهيدية ونهائية، حيث سيتم اختيار افضل 20 متسابقة بناء على النتائج للصعود إلى التصفيات النهائية للبطولة، وأضاف السبوسي: إن المسابقة الحالية جاءت بعد النجاح الكبير، الذي حققته النسخة الأولى من البطولة، وشهدت إقبالاً كبيراً من المتسابقين.

وأشار السبوسي إلى أن التصفيات التمهيدية حتى الآن أسفرت عن فوز أحمد سهيل الكثيري بالمركز الأول، بعد أن حقق 157.7 نقطة من أصل 163.5 نقطة.

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