الإمارات تستضيف 3 اجتماعات عالمية لمكافحة المنشطات في الرياضة

المصدر: دبي - البيان الرياضي

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أسدل الستار على 3 اجتماعات عالمية، استضافتها الإمارات خلال أسبوع ماراثوني تحت مظلة الوكالة الوطنية الإماراتية لمكافحة المنشطات، وبدأت سلسلة الاجتماعات باجتماع مكتب اتفاقية مؤتمر الدول الأطراف لمكافحة المنشطات في الرياضية للدورة 2022-2023، واختص الاجتماع الثاني بلجنة صندوق مكافحة المنشطات في اليونيسكو، فيما اختتمت سلسلة الاجتماعات بالاجتماع الوزاري السابع عشر لدول آسيا وأوقيانوسيا لمكافحة المنشطات في الرياضة على مدار يومي الاثنين والثلاثاء، عبر الحضور الواقعي والافتراضي بمشاركة 36 دولة و14 وزيراً.

وترأست الدكتورة ريمة الحوسني رئيسة صندوق اليونيسكو لدعم القضاء على المنشطات في الرياضة، رئيسة مجلس إدارة الوكالة الوطنية الإماراتية لمكافحة المنشطات الاجتماعات، وذلك في حضور رئيس الوكالة الدولية لمكافحة المنشطات ويتولد بانكا، وحضر الافتتاح الرسمي خالد المدفع مساعد الأمين العام في الهيئة العامة للرياضة.

وقالت ريمة الحوسني: إن نجاح دولة الإمارات في استضافة الاجتماعات العالمية يعكس مدى الثقة، التي تتمتع بها الدولة على الصعيد العالمي في مجال مكافحة المنشطات، وإن الإمارات تعتبر الوجهة المفضلة لعقد هذه المؤتمرات المهمة خاصة في ظل تحديات جائحة كورونا.

وأوضحت الحوسني أن الاجتماع الأول الخاص باتفاقية مؤتمر الدول الأطراف أقيم على مدار يوم التاسع من مارس الجاري عقد برئاسة ماركوس دياز وحضور غابرييلا راموس افتراضياً، إلى جانب جميع ممثلي المجموعات، وأنه جرى خلاله مناقشة أولويات العمل والخطط الاستراتيجية ودور الحكومات في مجال مكافحة المنشطات والامتثال للاتفاقية.

مشاريع

وأشارت رئيسة الوكالة الوطنية الإماراتية لمكافحة المنشطات إلى أن الاجتماع الثاني والخاص بلجنة الصندوق أقيم يوم العاشر، وجرى خلاله مناقشة المشاريع، التي سيدعمها الصندوق وتقديم الدعم للدول الأعضاء وتطوير البنية التحتية.

ولفتت الحوسني إلى أن الاجتماع الوزاري السابع عشر لدول آسيا وأوقيانوسيا لمكافحة المنشطات في الرياضة، الذي ترأسته على مدار يومي الاثنين والثلاثاء في حضور رئيس الوكالة الدولية لمكافحة المنشطات ويتولد بانكا، والمدير التنفيذي أوليفيير نيجلي، أقيم لأول مرة، عبر الحضور الواقعي والافتراضي، وذلك بمشاركة 36 دولة و14 وزيراً، وأن الاجتماع ناقش الجهود المبذولة لمكافحة المنشطات في الرياضة وسبل تعزيزها، كما شهد الاجتماع عرض الدول المشاركة لأنشطتها في مجال مكافحة المنشطات والتحديات التي تواجهها.

وجرى خلال الاجتماع الوزاري طرح الخطة الاستراتيجية بواسطة أوليفيير نيجلي المدير التنفيذي للوكالة الدولية لمكافحة المنشطات، فيما شرح رينه بوشارد مدير الشراكات في الوكالة دور الحكومات في مجال مكافحة المنشطات، بينما تحدث خلال الجلسة أيضاً توم ماي مدير العلاقات للجان والوكالات الوطنية والإقليمية لمكافحة المنشطات في الرياضة حول استقلالية الوكالة، وأهمية دعمها.

وأشاد المشاركون باستضافة الإمارات للاجتماعات الثلاثة المهمة، وأعربوا عن امتنانهم للوكالة الوطنية لمكافحة المنشطات لاستضافة الحدث بهذا المستوى، وتمكين الحضور من متابعة الأعمال، والالتقاء مرة ثانية بعد التوقف خلال الجائحة.

وكرم رئيس الوكالة الدولية لمكافحة المنشطات ويتولد بانكا أعضاء مجلس إدارة الوكالة الوطنية الإماراتية لمكافحة المنشطات.

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