«الرياضات الإلكترونية» يوزع مناصبه الإدارية

المصدر: دبي - البيان الرياضي

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عقد مجلس إدارة اتحاد الإمارات للرياضات الإلكترونية اجتماعه الرسمي الأول، بعد قرار معالي الدكتور أحمد بن عبد الله بالهول رئيس الهيئة العامة للرياضة، بشان اعتماد تشكيل مجلس إدارة اتحاد الإمارات للرياضات الإلكترونية للدورة الانتخابية 2020 – 2024، وترأس الاجتماع رئيس الاتحاد الشيخ سلطان بن خليفة بن سلطان بن شخبوط آل نهيان، وبحضور جميع الأعضاء، ووجه رئيس الاتحاد شكره إلى معالي رئيس الهيئة العامة للرياضة، وسعيد عبد الغفار الأمين العام للهيئة العامة للرياضة، تقديراً للدعم المستمر وكرم الضيافة وحفاوة الاستقبال والإعداد المتميز لهذا الاجتماع المنعقد بمقر الهيئة بدبي.

وشهد الاجتماع توزيع الحقائب الإدارية واعتماد رؤساء اللجان بالاتحاد، واختير عبد الله القرق نائباً أول للرئيس، ورئيساً للمكتب التنفيذي، وعبيد الطنيجي نائباً ثانياً للرئيس ورئيساً للجنة الاستثمار والتسويق وتنمية الموارد، والمستشار سعيد علي الطاهر أميناً عاماً، وسعود بن ساحم المهيري مديراً مالياً، وإبراهيم يوسف الخوري رئيساً للجنة العمليات والشؤون الفنية والإعلام الرقمي، وريد الشرياني الظاهري رئيساً للجنة المرأة والأنشطة النسائية، وحصة اليماحي أميناً عاماً مساعداً ورئيساً للجنة الاستراتيجية والتمييز المؤسسي، ومريم بطران الشحي رئيساً للجنة التوعية الثقافية والترويج.

وناقش المجلس العديد من الملفات المطروحة على أجندة الاجتماع ويأمل المجلس بتطوير الأنظمة والقوانين الخاصة بالرياضات الإلكترونية، وذلك من خلال تسخير كافة الإمكانات المتاحة لهذا الغرض، وباستخدام التطور التكنولوجي والوسائل المتعددة، للوصول إلى شرائح أكبر، وبما يتوافق مع أهداف الاتحاد وتوجهات دولتنا الحبيبة.

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