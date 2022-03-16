تنطلق 19 مارس..الجولة الثالثة من سباق دبي الدولي للدراجات المائية

المصدر: وام

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تنطلق الجولة الثالثة من سباق دبي الدولي للدراجات المائية من بطولة الإمارات 2022 يوم 19 شهر مارس الجاري والذي ينظمه نادي دبي الدولي للرياضات البحرية على شاطئ الشروق في جميرا.

وسيتنافس المشاركون على ألقاب 10 فئات هي: واقف جي بي 1 وواقف جي بي 2 وواقف جي بي 3.3 وواقف جي بي 3.2 وواقف جي بي 3.1 وواقف مخضرمين وجالس جي بي 1 وجالس جي بي 2 وجالس جي بي 3 وجالس جي بي 4 وكان النادي قد نظم بنجاح نهاية شهر يناير الماضي سباق الجولة الأولى من بطولة الإمارات والتي انتقلت في مرحلتها الثانية إلى العاصمة ابوظبي قبل أن تعود مجددا إلى دبي حيث تقام النسخة الثالثة والتي من المقرر أن تجمع نخبة من الأبطال العالميين من مختلف القارات بالتزامن مع احتفالات الإتحاد الدولي للسباقات البحرية -يو آي أم- بمئوية التأسيس 1922-2022.

وتقام منافسات السباق يوم السبت على فترتين صباحية ومسائية تتنوع بين جالس وواقف حيث ستبدأ الفعاليات منذ صباح يوم السبت في مكان السباق وتستمر حتى مساء نفس اليوم بينما تسبق المشاركة العديد من الخطوات من بينها استكمال إجراءات التسجيل والفحص الفني واستلام سترات المشاركة في مقر النادي بشارع الملك سلمان بن عبدالعزيز في الميناء السياحي يوم الجمعة وانعقاد الاجتماع التنويري للمشاركين واللجنة الفنية المشرفة على الحدث.

ويستقطب السباق نخبة من أبطال رياضة الدراجات المائية المحترفين يتقدمهم نجوم الإمارات راشد سهيل الطاير وخليفة خالد بالسلاح وعمر عبدالله راشد وسلمان يونس العوضي وعبدالله عبدالرحمن الحمادي وعامر حوير وخالد المازمي ومانع المرزوقي وسعود خوري وغيرهم.

ويبرز في قائمة السباق أسماء عالمية مثل الفرنسي رافائيل مورين والكويتيون يوسف العبدالرزاق وراشد الدواس وأحمد الخضاري، والمجري كازا جورجي، والياباني شينجي كوجيزاكي، والقطري وليد الشرشني، والدنماركي ماركوس جورجينسن.

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