اتحاد الإمارات للهوكي يضع خطة فنية لتفعيل المسابقات والأنشطة

المصدر: البيان

ت + ت - الحجم الطبيعي

قامت اللجنة الفنية باإتحاد الإماراتي للهوكي، بوضع خطة فنية لتفعيل المسابقات والأنشطة لمختلف المراحل العمرية للموسم الرياضي 2022/2023 و الموسم الرياضي 2023/2024، وذلك في إطار مواكبة استراتيجية الإتحاد الدولي للهوكي لنشر رياضة الهوكي الخماسي في مختلف أنحاء العالم.

وكانت البداية بإقامة الدورات التعريفية في رياضة الهوكي الخماسي ضمن خطة عمل اللجنة الفنية لإتحاد الإمارات للهوكي لنشر ثقافة رياضة الهوكي بين شرائح المجتمع الإماراتي أشرف عليها عضو مجلس الادارة أحمد سعيد السويدي رئيس اللجنة الفنية وحاضر فيها أسامة حسني فتح الله السكرتير الفني للإتحاد

وصرح السويدي بأن اللجنة الفنية لديها خطة عمل محددة الأهداف لنشر رياضة الهوكي لكافة الفئات العمرية داخل المجتمع الإماراتي ، وكذلك إقامة مسابقات الإتحاد بمراحله وفئاته المختلفة للموسم الرياضي .

وأضاف:" سيتم تفعيل إستمارة تسجيل المباراة إلكترونيا لأول مرة على مستوي أسيا والوطن العربي من خلال المسابقات المحلية إعتبارا من بداية إبريل 2022 بعد تدريب الحكام المحليين على التسجيل الإلكتروني وربط نتائج المباريات بلجنة المسابقات مباشرة دون الإعتماد على الأنظمة الورقية المتبعة قديمأ.

ونظرا لأن خطة عمل اللجنة الفنية تقتضي أن تقوم اللجنة الفنية بنشر ثقافة رياضة الهوكي بين شرائح المجتمع الإماراتي، عن طريق التواصل مع المعنيين بنشر رياضة الهوكي في المدارس والمؤسسات الرياضية المختلفة بالدولة .

ولأن الإقبال كان متميزا حيث بلغ عدد الراغبين بحضور الدراسات نحو 300 دارس ودارسة من مختلف مدن الدولة، فتم القرار بأن يتم تنظيم الدورات التعريفية لكل مجموعة دارسين في مدينة إقامتهم.

تابعوا البيان الرياضي عبر غوغل نيوز