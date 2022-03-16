الإمارات ترفع رصيدها في ثاني أيام «الشارقة الدولي لألعاب القوى» لـ35 ميدالية

المصدر: البيان

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رفع لاعبو الأندية الإماراتية غلتهم إلى 35 ميدالية ملونة بواقع 5 ذهبيات و12 فضية، و18 ميدالية برونزية، في ثاني أيام منافسات ملتقى الشارقة الدولي العاشر لألعاب القوى لأصحاب الهمم، التي يرعاها سمو الشيخ سلطان بن محمد بن سلطان القاسمي، ولي عهد ونائب حاكم الشّارقة، على ملاعب نادي الثقة للمعاقين.

وحقق نادي خورفكان ميداليتين ذهبيتين، و4 ميداليات فضية، و4 ميداليات برونزية، كما حقق نادي العين ميدالية ذهبية، و3 ميداليات فضية، ميداليتين برونزيتين، وحصد نادي أبوظبي ميدالية ذهبية، وميداليتين فضيتين، وأخريين برونزيتين، فيما فاز نادي الثقة بميدالية ذهبية، وأخرى فضية، و4 ميداليات برونزية.

كما حقق نادي دبي ميداليتين فضيتين، و5 ميداليات برونزية، وفاز نادي عجمان بميدالية برونزية.

وفي مسابقات 200 م رجال جري بالكرسي المتحرك فئة t34، حصد اللاعب التونسي وليد كتيلا الميدالية الذهبية، وحقق اللاعب أحمد نواد من نادي العين الميدالية الفضية، واقتنص لاعب نادي دبي الميدالية البرونزية.

وفي مسابقات 200 م رجال جري بالكرسي المتحرك فئة T54، فاز اللاعب ماثان ماجواير من بريطانيا بالميدالية الذهبية، واقتنص اللاعب الكويتي فيصل ماجواير الميدالية الفضية، وحقق لاعب نادي دبي الميدالية البرونزية.

وفي مسابقة دفع الجلة رجال بالكرسي المتحرك فئة F32، حصد اللاعب الجزائري وليد فرحان الميدالية الذهبية، وفاز لاعب نادي أبوظبي زياد الحارثي بالميدالية الفضية، وحقق زميله محمد الحملي الميدالية البرونزية.

وفي مسابقة دفع الجلة رجال بالكرسي المتحرك فئة F33، حقق اللاعب الألماني دانيال شيل الميدالية الذهبية، واقتنص اللاعب الجزائري كامل كرجينا الميدالية الفضية، وفاز لاعب نادي الثقة أحمد الحوسني الميدالية البرونزية.

وفي مسابقة دفع الجلة رجال بالكرسي المتحرك فئة F34، فاز اللاعب العراقي حسين خفاجي الميدالية الذهبية، وحقق لاعب نادي دبي علي حسين الميدالية الفضية، وفاز زميله طارق عاشور بالميدالية البرونزية.

وفي مسابقة دفع الجلة رجال بالكرسي المتحرك فئة F 52-54، حقق اللاعب الكويتي ياسر المسلم الميدالية الذهبية، واستطاع لاعب نادي خورفكان عبدالله المسبحي حصد الميدالية الفضية، وفاز لاعب نادي الثقة راشد الشامسي بالميدالية البرونزية.

وفي مسابقة دفع الجلة رجال بالكرسي المتحرك فئة F55/56، حقق لاعب نادي العين الشامسي سلطان الميدالية الذهبية، وفاز لاعب نادي خورفكان للمعاقيين فهد الزيودي الميدالية الفضية، وحصد زميله راشد أحمد الزيودي الميدالية البرونزية.

وفي مسابقة دفع الجلة رجال بالكرسي المتحرك فئة F57، حصد اللاعب التشيكي ياروسلاف بتروس الميدالية الذهبية، وفاز اللاعب العراقي حسين خزاعي بالميدالية الفضية، وحقق لاعب نادي عجمان الميدالية البرونزية.

وفي مسابقة رمي القرص سيدات بالكرسي المتحرك فئة F32/33، فازت لاعبة نادي خورفكان عائشة سالم الخالدي بالميدالية الذهبية، واقتنصت اللاعبة الجزائرية مونيا غازي الميدالية الفضية، وفازت لاعبة نادي أبوظبي سارة السناني بالميدالية البرونزية.

وفي مسابقة رمي القرص سيدات بالكرسي المتحرك فئة F34، فازت لاعبة نادي الثقة ثريا الزعابي بالميدالية الذهبية، واقتنصت لاعبة نادي دبي لطيفة السويدي الميدالية الفضية، وحققت لاعبة نادي الثقة إيمان علي الميدالية البرونزية.

وفي مسابقة رمي القرص سيدات فئة F37/40-46، فازت لاعبة نادي خورفكان مريم الزيودي بالميدالية الذهبية، وحققت لاعبة تونس نورهين بلحاج سالم الميدالية الفضية، وفازت لاعبة التشيك إيفا داتينسكا الميدالية البرونزية.

الجزائر في الصدارة

تمكنت الجزائر من الحصول على الصدارة لمنافسات البطولة لليوم الثاني برصيد 14 ميدالية ملونة «8 ميداليات ذهبية، و5 فضيات، وبرونزية»، بينما جاءت ألمانيا في المركز الثاني برصيد 8 ميدالية «7 ذهبيات، وفضية»، وحل العراق في المركز الثالث برصيد 16ميدالية «5 ذهبيات، و8 فضيات، و3 برونزيات».

ووجه الدكتور طارق سلطان بن خادم رئيس اللجنة المنظمة العليا للملتقى الشكر والتقدير إلى سمو الشيخ سلطان بن محمد بن سلطان القاسمي ولي عهد ونائب حاكم الشارقة، على رعايته للحدث، مؤكدا أن اهتمام "نصير المعاقين" صاحب السمو الشيخ الدكتور سلطان بن محمد القاسمي، عضو المجلس الأعلى، حاكم الشارقة، بأبنائه من أصحاب الهمم، يضاعف من مسؤولية القائمين على رياضة أصحاب الهمم خلال المرحلة المقبلة؛ للسير على طريق النجاحات بعد وصولها إلى مكانة مرموقة في الخريطة العالمية.

وهنأ بن خادم أبطال «فرسان الإرادة»، لتحقيقهم 35 ميدالية ملونة في ثاني أيام منافسات ملتقى الشارقة الدولي التاسع لألعاب القوى للمعاقين، مؤكداً أنّ هذا يعد إنجازاً كبيراً نال احترام الشارع الرياضي الإماراتي والعربي والعالمي، وحثهم على بذل مزيد من الجهد، لرفع علم الإمارات عالياً خفّاقاً، وعدم التفريط في المكتسبات التي تحققت في البطولة، وتحقيق المزيد من الميداليات في اليوم الأخير للبطولة.

وأكد محمد محمد فاضل الهاملي رئيس اللجنة البارالمبية الإماراتية أن هذه البطولة عالمية، ويشارك فيها عدد كبير من اللاعبين العالميين أصحاب المستوى العالي جداً، وأصحاب إنجازات رياضية عالمية، وهذا يجعل المنافسات قوية جداً، مشيرا إلى أنّ المكتسبات التي حققتها رياضة أصحاب الهمم في الآونة الأخيرة ما هي إلا نتاج دعم قيادتنا الرشيدة لأبنائها، إذ تعد رياضة ذوي الإعاقة الرافد الرئيس لإنجازاتنا الدولية، خلال الفترة السابقة والمقبلة، وحافز لبذل المزيد من الجهد، خصوصاً أن رياضة أصحاب الهمم في تطور مستمر.

وأشار إلى أنهم يسعون لتقديم الأفضل في ظل الدعم الكبير الذي يحظى به فرسان الإرادة، ومتفائلون بأن أبناءنا قادرون على العطاء ومواصلة الإنجازات التي تحققت على مدار السنوات الماضية، مؤكداً أنّ منتخبنا يملك طموحات كبيرة لتحقيق إنجازات والتواجد على منصات التتويج.

وقال الدكتور عبد الرزاق رشيد رئيس اتحاد غرب أسيا البارالمبي إنه يرسل تهانيه إلى الأبطال الإماراتيين من ذوي الإعاقة لما حققوه من إنجازات رياضية مميزة في هذه البطولة، والميداليات الذهبية والفضية والبرونزية التي تزينوا بها، وأضفوها إلى سجلات دولة الإمارات، خاصة أن هذه الفئة لا يوجد في قاموسها كلمة مستحيل، مشيراً إلى أنّهم عودونا دائماً على التميز والتواجد في المقدمة، ورفع على الإمارات عالياً في جميع المحافل المحلية والدولية والقارية.

وأشار إلى أنّ هذه البطولة تأتي جزءاً من تطبيق أهداف رؤية الإمارات التي تدعم اندماج أصحاب الهمم في المجتمع؛ ليتمكنوا من ممارسة حياتهم بشكل طبيعي مثل أي شخص عادي.

كما أكد الدكتور خالد عمر المدفع رئيس مدينة الشارقة للإعلام ( شمس ) أن رعاية مدينة الشارقة للإعلام للحدث نابع من توجيهات صاحب السمو الشيخ الدكتور سلطان بن محمد القاسمي عضو المجلس الأعلى حاكم الشارقة، في ضرورة الاهتمام بأصحاب الهمم في كل المجالات، مشيراً إلى أنّ النجاح الذي حققه الملتقى، ومشاركة هذا العدد الكبير من أبطال العالم نتيجة السمعة الطيبة التي تتمتع بها دولة الإمارات في مجال استضافة وتنظيم الأحداث الرياضية.

وأعربت البطلة الإماراتية ثريا الزعابي عن سعادتها بالحصول على الميدالية الذهبية في ثاني أيام البطولة، مشيراً إلى أنّ ذلك يعتبر إنجازاً شخصياً وإنجازاً يضاف إلى دولتنا الحبيبة، ويرجع ذلك كله بفضل الدعم اللامحدود من صاحب السمو الشيخ الدكتور سلطان بن محمد القاسمي عضو المجلس الأعلى حاكم الشارقة، الذي يدعمهم بكل قوة من أجل تحقيق الميداليات في كل المنافسات الرياضية سواء المحلية أو الدولية أو القارية.

وأكدت أنّها ستسعى دائما في المسابقات والبطولات المقبلة لتحقيق ميداليات وأرقام قياسية تليق بسمعة ومكانة دولة الإمارات العربية المتحدة.

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