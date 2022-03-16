شباب الأهلي والشارقة في ذهاب «نهائي السلة»

المصدر: (دبي - ياسر قاسم)

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تشهد صالة مكتوم بن محمد بنادي شباب الأهلي، في السابعة من مساء اليوم، جولة الذهاب في نهائي مسابقة الدوري العام لكرة السلة للرجال بين صاحب الأرض وحامل اللقب شباب الأهلي، وضيفه الشارقة في مواجهة مثيرة، يسعى فيها كل طرف لوضع يده على درع الدوري العام بتحقيق الفوز وتقوية حظوظه في جولة الإياب التي تقام في صالة نادي الشارقة الأحد المقبل، وفي حال تساوى الفريقان في مرات الفوز تقام مباراة فاصلة بينهما حدد لها موعد افتراضي يوم الأربعاء المقبل 23 مارس الحالي، كما تقام مساء اليوم مباراة تحديد المركزين الثالث والرابع بين الوصل والنصر بصالة نادي الوصل في الخامسة مساء.

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