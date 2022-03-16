«دي 11» راعياً تقنياً لـ«الشعفار جميرا»

المصدر: دبي - البيان الرياضي

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كشف فريق الشعفار جميرا للدراجات الهوائية، أحد أبرز الفرق المنافسة في سباقات الدراجات الهوائية للهواة في الإمارات، عن إبرام عقد رعاية جديد مع شركة «دي 11 للتكنولوجيا»، لتصبح الراعي رقم 11 لفريق الشعفار جميرا والشريك الاستراتيجي التقني للإشراف على تصميم الموقع الإلكتروني للفريق، وتولي مهمة الإشراف على تحديث الموقع.

جاء ذلك خلال المؤتمر الصحافي الذي عقد في مقر الفريق بدبي، أمس، وتحدث خلاله أسامة الشعفار مؤسس فريق الشعفار جميرا، ومحمد سلطان الحداد ممثل شركة «دي 11 للتكنولوجيا»، ونورة الجسمي مديرة التسويق لفريق الشعفار جميرا، بحضور طاهر الطاهري مشرف الفريق.

وأكد أسامة الشعفار أن انضمام شركة «دي 11 للتكنولوجيا» لقائمة رعاة الفريق يؤكد المكانة الرفيعة التي وصل إليها فريق الشعفار جميرا للدراجات الهوائية بفضل نتائجه الجيدة وفرض اسمه عالياً كأحد أفضل الفرق المنافسة في رياضة الدراجات الهوائية في الدولة، وقال: نرحب بانضمام شركة «دي 11» لقائمة رعاتنا، ونعتز بثقة جميع شركائنا، ونعدهم بمواصلة العمل حتى نكون فريقاً مميزاً واستثنائياً يفخرون به.

دعم

وأوضح أسامة الشعفار أن النتائج المميزة التي حصدها الفريق منذ بداية الموسم جاءت بفضل ما وجده من دعم كبير من الشركاء، والتزام الدراجين بتقديم مستويات قوية ومشرفة، مشيراً إلى أن الفريق يضم في الوقت الحالي 10 دراجين مواطنين و7 آخرين بين عرب وأجانب.

من جهته قال الحداد: نفخر برعايتنا لفريق الشعفار جميرا، أبرز الفرق المنافسة في سباقات الدراجات الهوائية في الدولة.

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