أيفا وفيرير نجما «شرطة دبي للتنس»

المصدر: (دبي - البيان الرياضي)

ت + ت - الحجم الطبيعي

اختتمت في ملاعب نادي ضباط شرطة دبي وأكاديمية بوكا منافسات النسخة الثانية لبطولة شرطة دبي المفتوحة للتنس التي أقيمت برعاية مجلس دبي الرياضي وبرنامج إسعاد ومبادرة الروح الإيجابية وذلك بحضور العقيد علي خلفان المنصوري مدير الإدارة العامة لإسعاد المجتمع في شرطة دبي وأحمد عبد الملك أهلي نائب رئيس اتحاد التنس والأمين العام ناصر يوسف المرزوقي والمقدم عبد الباسط علي عبد الرحمن مدير إدارة الشؤون الرياضية في شرطة دبي، وعضو مجلس إدارة الاتحاد محمود خليفة البلوشي.

وأسفرت نتائج المباريات النهائية عن فوز اللاعبة البلغارية ايفا بوسعاد بالمركز الأول لفئة السيدات .

وفي فئة الرجال فاز اللاعب الإسباني فيرير فيكتوريا بالمركز الأول. وفي ختام المنافسات توج العقيد علي خلفان المنصوري وناصر المرزوقي الفائزين.

تابعوا البيان الرياضي عبر غوغل نيوز