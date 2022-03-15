نجاح كبير لسباق مصفوت الجبلي في نسخته الثانية

المصدر: عجمان - البيان الرياضي

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اختتمت دائرة التنمية السياحية في عجمان، وبنجاح لافت، منافسات سباق مصفوت الجبلي للجري بنسخته الثانية، حيث حظي الحدث بمشاركة كبيرة وصلت إلى 300 عدّاء ومتسابق من المحترفين والهواة ومحبّي رياضة الجري، الأمر الذي يؤكّد على المكانة الرائدة للإمارة، والتي تمكّنت من تحقيقها بصفتها وجهة سياحية عالمية قادرة على تنظيم مثل هذه الفعاليات.

وانقسمت فئات السباق إلى فئة الإماراتيين والفئة المفتوحة، وبمشاركة كافة الفئات العمرية من الجنسين، وأقيم السباق على مسافة 8 كيلومترات بين أحضان الطبيعة الخلابة في إحدى أهم المناطق الجبلية في الإمارات.

وشهد سباق مصفوت الجبلي مشاركة مميزة من الفرق الرياضية، ومجموعة كبيرة من مختلف فئات المجتمع، حيث عبّر المشاركون عن امتنانهم لدائرة التنمية السياحية على تنظيمها مثل هذه السباقات المجتمعية المهمة التي تساعد جميع فئات المجتمع على التفاعل واعتماد الرياضة أسلوب حياة، وزيادة وعي المجتمعات حول أهمية الرياضة بالمحافظة على صحة العقل والجسم.

فعالية مهمة

ويعد السباق الذي يقام في منطقة مصفوت الجبلية في إمارة عجمان، إحدى أهم الفعاليات الرياضية التي تقيمها دائرة التنمية السياحية لإبراز المناطق الطبيعية للإمارة كوجهة متميزة للسياحة الرياضية، وتعزيز مكانتها على خريطة السياحة المحلية والدولية، حيث تعتبر منطقة مصفوت جوهرة عجمان والمعروفة بين السكان المحليين بارتفاعها الكبير، وجبالها الصخرية الشهيرة، ومناظرها الخلابة المناسبة للنزهات والتجمّعات العائلية.

وتعدّ مصفوت مكاناً مثالياً لهواة رياضة الجري وعشاق الهواء الطلق على حد سواء، إذ يسهّل موقعها الجغرافي الاستراتيجي الوصول إليها من طرق مختلفة مثل طريق دبي - حتا أو طريق الشارقة - كلباء.

وتم تنظيم السباق من قبل شركة القدرة للخدمات الرياضية، وبدعم من الشركاء الاستراتيجيين من شرطة عجمان، وبلدية مصفوت، وشركة غلفا، ومستشفى السعودي الألماني، وفريق ساند التطوعي، وفريق نبض الإمارات التطوعي.

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