أغلى كؤوس الدراجات الأحد بالحديريات

المصدر: أبوظبي - البيان الرياضي

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كشف مجلس أبوظبي الرياضي، واتحاد الإمارات للدراجات، ونادي أبوظبي للدراجات، عن تنظيم كأس صاحب السمو رئيس الدولة للدراجات الهوائية، يوم الأحد المقبل في جزيرة الحديريات في أبوظبي.

جاء ذلك خلال المؤتمر الصحفي الذي عقد أمس في مقر مجلس أبوظبي الرياضي، بحضور طلال مصطفى الهاشمي، المدير التنفيذي لقطاع التطوير الرياضي في مجلس أبوظبي الرياضي، ومحمد سند القبيسي، النائب الثاني لرئيس مجلس إدارة اتحاد الإمارات للدراجات، والنخيرة الخييلي المدير التنفيذي لنادي أبوظبي للدراجات الهوائية.

ويشارك في السباق الذي تبلغ مسافته 100 كلم، فرق من الأندية والهواة تضم أكثر من 200 دراج من فئات الكبار والشباب والناشئين.

وقال طلال مصطفى الهاشمي، المدير التنفيذي لقطاع التطوير الرياضي في مجلس أبوظبي الرياضي: «يسعدنا في مجلس أبوظبي الرياضي، المشاركة في تنظيم حدث غال على قلوب الجميع، بالتعاون مع اتحاد الدراجات ونادي أبوظبي للدراجات».

وأكد الهاشمي أن مجلس أبوظبي الرياضي ومن خلال مشاركته ودعمه للحدث يواصل التزامه بتقديم كل سبل النجاح اللازمة لمختلف المبادرات والفعاليات الرياضية المجتمعية والمحلية والدولية، التي تقام في أبوظبي دعماً لمؤشر جودة الحياة وامتداداً لخطط مجتمع رياضي نشيط وصحي يحرص على المشاركة والتفاعل بكافة الأنشطة الرياضية.

وأضاف: «كأس صاحب السمو رئيس الدولة للدراجات، محطة جديدة تبرهن على حجم استفادة رياضتنا من المكاسب العالمية، وانعكاسها الكبير على تطور فرقنا وأنديتنا المشاركة، متمنياً التوفيق والنجاح لكافة الفرق في الحدث المرتقب، متوجهاً بالشكر لاتحاد الدراجات ولنادي أبوظبي للدراجات ولكافة الداعمين والرعاة وحرصهم الكبير في دعم مسيرة البطولة».

مسك الختام

من جانبه أعرب محمد سند القبيسي، النائب الثاني لرئيس مجلس إدارة اتحاد الإمارات للدراجات، عن سعادته بالإعلان عن تفاصيل الحدث الأهم والأغلى في ختام الموسم الرياضي لاتحاد الدراجات، والذي سيقام في أبوظبي، ليكون كأس صاحب السمو رئيس الدولة للدراجات الهوائية مسك ختام بطولات الاتحاد.

بدوره رحّب النخيرة الخييلي، المدير التنفيذي لنادي أبوظبي للدراجات الهوائية، بجميع المشاركين في كأس صاحب السمو رئيس الدولة للدراجات في جزيرة الحديريات.

وقال الخييلي: «إن تنظيم كأس صاحب السمو رئيس الدولة للدراجات الهوائية سيعزز من إنجازات أبوظبي في دعم رياضة الدراجات الهوائية، واستضافة السباقات العالمية والمحلية، والفعاليات المخصصة لرياضة ركوب الدراجات، وأتقدم بالشكر والتقدير إلى منصور بو عصيبة، رئيس اتحاد الإمارات للدراجات، ومجلس إدارة الاتحاد على الموافقة على تنظيم هذه البطولة في أبوظبي، كما أتوجه بالشكر والعرفان لعارف حمد العواني، الأمين العام لمجلس أبوظبي الرياضي، وإلى الجهات الحكومية في أبوظبي على تقديمها الدعم والمساندة في إنجاح تنظيم هذه المسابقة، متمنياً للفرق المشاركة كل التوفيق».

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