شباب الإمارات يتمسك بصدارة «خليجي» الغولف

المصدر: دبي - فائز بجبوج

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ثمنت الوفود المشاركة في البطولة الخليجية للغولف 24 للرجال و13 للشباب، دور اتحاد الغولف بقيادة الشيخ فاهم بن سلطان القاسمي رئيس الاتحاد وإخوانه أعضاء مجلس الإدارة، مؤكدين أن هذه النجاحات ليست بغريبة على أبناء الإمارات، والتي عززتها الاستضافة والتنظيم المتكامل مع حفاوة الاستقبال ونحن في بلدهم الثاني إمارات الخير والتسامح.

وشهدت المنافسات تمسك شباب الإمارات بصدارة هذه الفئة السنية بختام الجولة الثانية وقبل الأخيرة بعد أن رفع رصيده إلى 309 ضربات، وجاء المركز الثاني من نصيب المنتخب العماني بمجموع 324 نقطة والمنتخب البحريني ثالثاً بمجموع 341 ضربة، والمنتخب القطري رابعاً بمجموع 363 ضربة.

وفي منافسات الفردي تصدر الكويتي سالم العكيل برصيد 149 ضربة وحل ثانياً الإماراتي عبدالله السويدي بـ 154 ضربة، ثم السعودي علي بابطين ثالثاً بـ 158 ضربة، والإماراتي راشد الجسمي رابعاً بـ 160 ضربة ومحمد سكيك خامساً بـ 181 ضربة.

منافسات

ولم تشهد منافسات الرجال أي تغير بالمواقع عن أمس، حيث حافظ المنتخب القطري على الصدارة بـ 429 ضربة، والبحرين بالوصافة بـ 437 ضربة، والسعودية ثالثاً بـ 454، كما حافظ منتخبنا للرجال على مركزه الرابع بمجموع 459 ضربة، ثم عمان خامسة بـ 472 ضربة وأخيراً الكويت 532 ضربة. هذا وتختتم اليوم منافسات البطولة لفئة الشباب بإقامة الجولة الثالثة والأخيرة بينما تختتم غداً منافسات الرجال بجولتها الرابعة والأخيرة يتحدد بنهايتها بطل الرجال على مستوى المنتخبات والفردي.

وفي منافسات الفردي، ما زال اللاعب القطري صالح الكعبي يحتفظ بصدارة منافسات فردي الرجال بـ 137 ضربة، وجاء في الوصافة ثلاثة لاعبين وهم السعودي فيصل سلهب، والقطري علي الشهراني، والقطري جهام الكواري، برصيد 147 ضربة، وفي المركز الخامس جاء لاعبنا أحمد سكيك 147 ضربة ومعه كل من السعودي: سعود الشريف والبحريني خليفة الكعبي، والإماراتيين خليفة المسعود 154 ضربة وراشد العمادي 158 ضربة.

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