تايكواندو الشارقة يتوج بالذهب في بطولة بلغاريا الدولية

المصدر: الشارقة - البيان الرياضي

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استقبل علي سالم المدفع رئيس مجلس إدارة نادي الشارقة، أعضاء فريق التايكواندو بالنادي، الحائز على ميداليتين ذهبيتين، في بطولة بلغاريا الدولية المصنفة G2، وذلك بحضور المهندس سليمان الهاجري عضو مجلس الإدارة رئيس الألعاب الفردية، ومحمد علي القصير المدير التنفيذي للنادي، والجهاز الفني بقيادة المدرب الوطني عبد الله حاتم، والإداري راشد رمضان واللاعبين.

وشارك تايكواندو الشارقة، في بطولة بلغاريا الدولية بالعاصمة صوفيا، واستطاع فيها الفريق تقديم صورة مشرفة بوصول لاعبيه للمراحل النهائية من البطولة، وتتويج الثنائي، علي محمد علي وعمر ياسر، بالميداليات الذهبية في فئة الشباب.

وقال المدفع: «نهنئكم بالنتيجة المميزة وتشريفكم النادي ورفع علم الدولة في هذه البطولة القوية، ومجلس الإدارة يتابع جميع الألعاب، وعلى تواصل دائم مع مجلس الشارقة الرياضي، من أجل دعم الألعاب الفردية، والنادي يراهن على أبطاله في تحقيق المركز الأول، وهو هدف النادي في جميع المشاركات المحلية والخارجية وفي جميع الألعاب».

وأضاف: «مجلس الإدارة يعمل مع كافة الإدارات لتطوير لاعبينا وصقلهم بالتجارب عبر المشاركة في البطولات الخارجية لاكتساب الخبرة والتمرس على خوض المنافسات القوية، ونأمل أن يكونوا استفادوا من هذه التجربة والمشاركة في بطولة قوية، ونتمنى أن نراهم في المحافل الدولية الكبيرة، وأن نشاهدهم في المستقبل القريب، وهم يرفعون علم الإمارات، ويحققون المزيد من الإنجازات».

إشادة

ومن جانبه، أشاد المهندس سليمان عبد الرحمن الهاجري، بالنتيجة التي حققها أبطال التايكواندو، مبيناً أن النادي أصبح رقماً لا يمكن تجاوزه في رياضة التايكواندو سواء داخلياً أو خارجياً، مضيفاً أن الفريق يسيطر على الساحة المحلية وهو البطل المتوج على مدار 5 سنوات متتالية ببطولة الدوري، وخارجياً حقق الفريق في جميع مشاركاته نتائج مميزة وترك بصمة وعاد بالبطولات والميداليات.

وأكد أن مجلس الشارقة الرياضي شريك استراتيجي في هذه الإنجازات، مشيداً بالدعم والاهتمام الذي تحظى به الألعاب الفردية، ومتابعة مجلس الإدارة، ومشيراً إلى أن هذا الأمر يجعلهم يضاعفون الجهود لتحقيق أهداف النادي وتحقيق المركز الأول الذي هو هدف النادي من جميع مشاركاته، ومبيناً أن الإدارة تعمل مع جميع الفرق لتطويرها وتأهيلها بالصورة التي تجعلها قادرة على المنافسة من أجل تحقيق رؤية صاحب السمو حاكم الشارقة برفع علم الدولة في المشاركات الخارجية، وهنأ الفريق على النتيجة، متمنياً أن يتواصل العمل من كافة أطراف المنظومة لتحقيق المزيد من الإنجازات باسم النادي.

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