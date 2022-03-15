22 فعالية رياضية دولية وتنافسية في نهاية الأسبوع بدبي..تعرف عليها

المصدر: وام

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تشهد دبي تنظيم 22 فعالية رياضية متنوعة تقام بالتعاون مع مجلس دبي الرياضي وتتوزع في مختلف المناطق بدبي وفي مقدمتها سبعة سباقات للجري وثلاث بطولات سباحة وثلاث بطولات ملاكمة وبطولتين للدراجات الهوائية وبطولتين للتزلج على الجليد إلى جانب الفعاليات الأخرى المتنوعة بين الرياضات البحرية والبولو والشطرنج واليوغا.

وتتواصل فعاليات بطولة تحدي الإمارات للفرق التكتيكية التي تنظمها شرطة دبي في منشآت شرطة دبي للقوات الخاصة بميدان الروية، وينظم نادي دبي الدولي للرياضات البحرية بطولة الإمارات الدولية للدراجات المائية على شاطئ الشروق، كما ينظم نادي دبي للشطرنج والثقافة بطولة مارس للشطرنج الخاطف في مقر النادي بمنطقة الممزر، وتستضيف قاعة سكي دبي الثلجية في مول الإمارات بطولة التزلج الحر والتزلج على الألواح التي تقام يوم "السبت" المقبل، وسباق الجائزة الكبرى للتزحلق على الثلج الذي يقام يوم الأحد المقبل.

وتقام سبعة سباقات للجري في مختلف المناطق حيث ينطلق يوم السبت المقبل سباق تحدي الورقاء للجري في حديقة الورقاء 3، ويقام سباق سوبر سبورت للجري في مضمار ميدان، وسباق تحدي النخلة للجري في نخلة جميرا، وسباق سبينس للجري العائلي في مركز الفرجان بافيليون للتسوق بمنطقة ميدان بولو، وسباق أوربان إكس للجري في نادي إلس بمدينة دبي الرياضية، فعالية معًا نمشي من شركة تيكوم في حديقة دبي للعلوم في منطقة البرشاء الجنوب، وسباق جاينت دواثلون في القرية العالمية.

ويتنافس نخبة من الملاكمين العالميين من في بطولة بروبليوم للملاكمة التي تقام في استاد سوق دبي الحرة بمنطقة القرهود، ويشارك فيها البطل الأولمبي باخضير جالولوف الحاصل على الميدالية الذهبية في الوزن الثقيل بأولمبياد طوكيو 2020 وبطل العالم لأكثر من عام، كما يتواجه البطلان العالميان وحاملي لقب "ألتيميت سترونغ مان" سابقًا إيدي هول، وهافثور يوليوس بيورنسون نجم مسلسل صراع العروش، في بطولة فايت نايت للملاكمة التي تقام في استاد سوق دبي الحرة في منطقة القرهود، كما تقام بطولة رينج سايد للملاكمة المختلطة في منتجع الحبتور جراند.

ويقام سباق الخليج التجاري كرايتيريوم للدراجات الهوائية في منطقة الخليج التجاري، كما تقام بطولة أودوكس للدراجات الهوائية في مضمار القدرة للدرجات الهوائية بمحمية المرموم، ويقام سباق لامير للسباحة في المياه المفتوحة على شاطئ لا مير الجنوبي، وسباق هاميلتون للسباحة في أكاديمية جيمس دبي الأمريكية، كما تستمر منافسات كأس دبي للتحدي للبولو التي تقام في نادي ومنتج الحبتور للبولو والفروسية وتختتم يوم الأحد المقبل وينظم نادي دبي لأصحاب الهمم بطولة فزاع الدولية لأصحاب الهمم لألعاب القوى دبي 2022 في مقر النادي، ويقام مهرجان يوغا فيست دبي في مسرح أمفي بمدينة دبي للانترنت بمنطقة الصفوح.

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