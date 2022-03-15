طائرة شباب الأهلي .. عودة بعد 35 عاماً

المصدر: دبي- إيهاب زهدي

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حقق فريق طائرة شباب الأهلي، مساء أول من أمس، إنجازاً طال انتظاره 35 عاماً، بتتويجه بطلاً للدوري العام للكرة الطائرة رجال، بعد الفوز على ضيفه النصر 3-2، في إياب الدور النهائي لدورة «البلاي أوف»، بعدما سبق وحسم الذهاب على ملعب النصر بنتيجة 3-1.

وتوج عبد الله الدرمكي رئيس اتحاد الطائرة شباب الأهلي بلقبه الأول في الدوري منذ موسم 1986-1987، والخامس في تاريخ النادي، وذلك بحضور عدد من أعضاء مجلس إدارة الاتحاد، كما تم تتويج النصر بالميداليات الفضية، لحصوله على المركز الثاني، وبني ياس بالميداليات البرونزية لحصوله على المركز الثالث.

وقدم الفريقان أداء قوياً في الشوط الأول، ونجح النصر في إنهائه لصالحه بنتيجة 25-23، وأدرك شباب الأهلي التعادل بفوز صعب في الشوط الثاني بنتيجة 25-23.

وواصل شباب الأهلي تفوقه وأداءه القوي، وحسم الشوط الثالث لصالحه 25-21، وعاد النصر في الشوط الرابع 25-21، مستفيداً من إرسالات شباب الأهلي الضائعة.

ولجأ الفريقان إلى الشوط الخامس الفاصل، وقدم فيه شباب الأهلي أداء رائعاً، وحسم نتيجته 15-9، وأنهى المباراة لصالحه بنتيجة 3-2، وتوج باللقب.

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