«ند الشبا» تضيف فئات جديدة في الجري والدراجات الهوائية

المصدر: دبي - البيان الرياضي

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أعلنت اللجنة المنظمة لـ«دورة ند الشبا الرياضية» عن إضافة فئات جديدة إلى منافسات بطولتي الدراجات الهوائية والجري، ضمن فعاليات النسخة التاسعة من الدورة، التي تقام خلال شهر رمضان المبارك، في مجمّع ند الشبا الرياضي، حيث تم إضافة سباق الفرق وفئة كبار السن إلى الدراجات الهوائية، وفي بطولة الجري تم إضافة فئة كبار السن، بالإضافة إلى عودة سباقات الشباب والناشئين إلى منافسات السباق.

ويتضمن سباق الفرق في بطولة الدراجات الهوائية ثلاث فئات هي: فئة الفرق المفتوحة للرجال، وفئة الفرق للهواة المواطنين، وفئة الفرق المفتوحة، التي يسمح فيها بمشاركة السيدات من جميع الجنسيات والهواة المواطنات، ويسمح بتسجيل 9 دراجين كحد أقصى، و4 دراجين كحد أدنى في كل فريق، كما تتضمن فئة كبار السن، التي تم إضافتها سباق الرجال والسيدات من عمر 50 سنة فما فوق، بالإضافة إلى الفئات الفردية الأخرى، وهي الفئة المفتوحة للرجال، والفئة المفتوحة للسيدات، وفئة الهواة المواطنين، وفئة الهواة المواطنات، وفئة أصحاب الهمم، التي تتضمن دراجات الطريق ودراجات اليد والدراجات المزدوجة الخاصة بالمكفوفين.

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كما أعلنت اللجنة المنظمة عن زيادة مسافة سباق الدراجات الهوائية ليمتد مسافة 77 كيلو متراً، وسيكون لفئة كبار السن لمسافة 40 كيلو متراً، ولفئة أصحاب الهمم لمسافة 20 كيلو متراً، وينطلق السباق من أمام مركز الصقور للرياضات التراثية، ويقام السباق على مدار يومين الجمعة والسبت 8 و 9 أبريل 2022، حيث يقام سباق أصحاب الهمم والفئة المفتوحة للرجال فردي، وفرق يوم الجمعة، على أن يقام سباق باقي الفئات يوم السبت، ويستمر التسجيل للمشاركة في سباق الدراجات الهوائية بجميع الفئات حتى يوم 3 أبريل 2022.

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في منافسات سباق الجري تم إضافة فئة كبار السن للرجال والسيدات فوق 50 سنة، الذين يتنافسون لمسافة 5 كيلو مترات، كما تم إعادة منافسات فئة الشباب (بنين وبنات) من عمر 13 و14 سنة، الذين يتنافسون لمسافة 4 كيلو مترات، والناشئين (بنين وبنات) من عمر 11 و12 سنة لمسافة 4 كيلو مترات، بالإضافة إلى الفئات الأخرى في السباق وهي فئات سباق مسافة 10 كيلو مترات، التي تتنافس فيها الفئة المجتمعية رجال للمواطنين، والفئة المجتمعة سيدات للمواطنات، والفئة المفتوحة رجال، والفئة المفتوحة سيدات، وفي سباق مسافة 5 كيلو مترات، يتنافس فيها الفئة المجتمعية مواطنين والفئة المجتمعية مواطنات والفئة المفتوحة رجال والفئة المفتوحة سيدات.

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