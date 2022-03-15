«أبوظبي للجوجيتسو - جولة لندن» السبت

المصدر: أبوظبي - وام

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تستضيف قاعة كوبر بوكس في العاصمة البريطانية لندن جولة أبوظبي غراند سلام للجوجيتسو يومي 19 و20 مارس المقبلين، التي تنظمها رابطة أبوظبي لمحترفي الجوجيتسو (AJP) بمشاركة نخبة من لاعبي ولاعبات العالم، في فئات الناشئين والمحترفين والأساتذة (رجال وسيدات).

وأعلنت رابطة أبوظبي لمحترفي الجوجيتسو أن باب التسجيل للجولة سيغلق اليوم الساعة 11:59 مساءً بتوقيت الإمارات.

وسوف تخصص منافسات اليوم الأول للأساتذة في الأحزمة الأزرق والبنفسجي والبني والأسود، والناشئين في فئتي الأزرق والبنفسجي، كما ستقام في اليوم الأول أيضاً بطولة «ملك البساط»، وهي البطولة الأهم والأشهر في العالم لأبرز لاعبي العالم، حيث تم تخصيصها في هذه الجولة لنجوم الوزن المتوسط وسوف يشارك فيها 6 من أبرز اللاعبين المصنفين في العالم وهم تشارلز نيجرومونتي، ودييجو رامالهو، وتومي لانجيكر، وناثان مينديلسون، ولوكاس ناسيمينتو، وناثان شيونج.

وقال طارق البحري مدير عام رابطة أبوظبي لمحترفي الجوجيتسو: «مع اقتراب موعد جولة أبوظبي غراند سلام للجوجيتسو في لندن، نتوجه بالشكر إلى عبدالمنعم الهاشمي رئيس الاتحادين الإماراتي والآسيوي، النائب الأول لرئيس الاتحاد الدولي على دعمه الكبير لكل بطولاتنا، ومتابعته الحثيثة التي تدفعنا لتحقيق التطوير المستدام في كافة المسابقات والبطولات التي ننظمها حول العالم بما يزيد على 120 بطولة، حتى أصبحت أبوظبي أهم مدينة في العالم تعمل على تنمية وتطوير رياضة الجوجيتسو، وأكبر شريك للاتحادين الآسيوي والدولي لتوفير أفضل بيئة تنافسية.

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