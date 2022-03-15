«الإمارات للدراجات» بطل سباق تورينو أدرياتيكو

المصدر: (روما - وام )

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فاز تادي بوجاتشار من فريق الإمارات بلقب التصنيف العام لسباق تورينو - أدرياتيكو للعام الثاني على التوالي، وذلك بفضل أدائه القوي في المرحلة السادسة من السباق. وكانت المرحلة الأخيرة قد شهدت منافسة حماسية بين الدراجين المتخصصين بسباقات السرعة، بمن فيهم تادي بوجاتشار الذي تصدر مراكز التصنيف العام، ومنافسه فيل باوهاوس (البحرين- فيكتوريوس) الذي حلّ أولاً في سباق مرحلة سان بينيديتو ديل ترونتو.

وقال بوجاتشار: سعيد أن أعتلي منصة تتويج للمرة الثانية في سباق تيرينو- أدرياتيكو. وعلى صعيد آخر، تمكن جواو ألميدا من تأمين فوزه بالقميص الأبيض لأفضل دراج شاب في السباق، كما تمكن فريق الإمارات من تصدُّر تصنيف الفرق بفضل أسبوع من الأداء القوي للتشكيلة الإماراتية.

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