37 لاعباً في «خليجية الغولف»

المصدر: أبوظبي - البيان الرياضي

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تحت رعاية معالي الشيخ نهيان بن مبارك آل نهيان وزير التسامح والتعايش، افتتح الشيخ فاهم بن سلطان القاسمي رئيس اتحاد الإمارات للغولف، البطولة الخليجية الـ 24 للرجال والـ 13 للشباب تحت 18 سنة، والتي ينظمها اتحاد الإمارات للغولف، وتشهد البطولة مشاركة 37 لاعباً يمثلون النخبة بمنطقتنا الخليجية يتنافسون على ملعب نادي أبوظبي للغولف، وتستمر حتى بعد غدٍ، للفوز ببطولتي الخليج على مستوى المنتخبات والفردي.

ورحب الشيخ فاهم بن سلطان القاسمي بالحضور ومثمناً هذا التواجد والذي يمثل جميع دول منطقتنا الخليجية قيادة للعبة ومسؤولين عنها ونجومها وهم يتنافسون بروح رياضية على أرض الإمارات وبمدينة أبوظبي عاصمة الرياضة، وتمنى لهم طيب الإقامة ببلدهم الثاني، وتابع أننا نفتخر بتنظيم البطولة الخليجية، التي تجمع الأشقاء في دول مجلس التعاون الخليجي.

وأضاف أنه من دواعي سرورنا وسعادتنا أن إقامة هذه البطولة تتزامن مع الاحتفال الكبير بذكرى قيام مجلس التعاون الخليجي وعيده الـ 41، وأوضح الشيخ فاهم القاسمي أن الهدف من مثل هذا التجمع هو الارتقاء باللعبة وممارسيها من جميع الفئات وخاصة بتواجد العناصر الشابة والتي ستحمل الراية خلال الفترة المقبلة.

واحتفل اللواء «م» عبدالله السيد الهاشمي نائب رئيس اتحاد الغولف برؤساء الوفود المشاركة بالبطولة واللجنة المنظمة العليا للبطولة.

نتائج

ودشن منتخب الإمارات للرجال والمكون من اللاعبين سعيد مالك وأحمد سكيك وخليفة المسعود وراشد العمادي، مشواره بالبطولة مع منتخبي البحرين والسعودية، بينما دشن منتخبنا الشاب المكون من اللاعبين محمد سكيك وعبدالله السويدي وراشد الجسمي، مشواره بمواجهة لاعبين من منتخبات البحرين وعمان والسعودية.

وأسفرت نتائج منتخبات الرجال في اليوم الأول عن تصدر المنتخب القطري بـ 214 ضربة وحل ثانياً منتخب البحرين بـ 217 والمنتخب السعودي ثالثاً بـ 223 ضربة ثم الإمارات رابعاً بـ 228 ضربة وعمان خامساً بـ 235 والكويت سادساً بـ 274 ضربة.

وفي منافسات الفردي تصدر ثلاثة لاعبين المنافسات بمجموع 71 ضربة وهم القطري جهام الكواري والبحريني خليفة الكعبي والقطري صالح الكعبي، وحل رابعاً القطري علي الشهراني بـ 72 ضربة ثم الإماراتي أحمد سكيك خامساً 73 ضربة مع ثلاثة لاعبين بالترتيب نفسه وهم السعودي علي حسن والبحرينيان عبدالله اليعقوبي وفهد عبدالله.

وفي منافسات الشباب تصدر المنتخب الإماراتي بمجموع 151 ضربة وجاء المنتخب العماني ثانياً بـ 162ضربة.

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