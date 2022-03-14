«دبي لأصحاب الهمم» يكرم شركاء نجاح «مونديال» القوس والسهم

المصدر: دبي - البيان الرياضي

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احتفى نادي دبي لأصحاب الهمم، بمقره، بشركاء النجاح والداعمين واللجان العاملة والمتطوعين في مونديال القوس والسهم لأصحاب الهمم، تثميناً لنجاح نسخة دبي الاستثنائية التي أقيمت برعاية سمو الشيخ منصور بن محمد بن راشد آل مكتوم، رئيس مجلس دبي الرياضي، بمشاركة 223 لاعباً من 40 دولة.

وشمل التكريم الرعاة وهم: مجلس دبي الرياضي، هيئة الصحة دبي، قنوات دبي الرياضية، ماي دبي، شيلد مي، السيف، بلدية دبي، الهيئة العامة للرياضة، الإدارة العامة للإقامة وشؤون الأجانب، شرطة دبي، هيئة الطرق والمواصلات، مؤسسة دبي للإعلام، مؤسسة دبي لخدمات الإسعاف، هيئة دبي للثقافة والفنون، دائرة الاقتصاد والسياحة، الإدارة العامة للدفاع المدني بدبي، اتحاد الإمارات للقوس والسهم، اللجنة البارالمبية الوطنية، أبيليتي لايف، ايه كيه جي، إضافة إلى المتطوعين والقطاعات المختلفة التي شاركت في الحدث فيما تم تكريم الجنود المجهولين من العمال والمساعدين في قطاع الخدمات المساندة بجائزة التميز.

شكر

ووجه ثاني جمعة بالرقاد، رئيس مجلس إدارة نادي دبي لأصحاب الهمم رئيس اللجنة المنظمة، الشكر في كلمته إلى سمو الشيخ منصور بن محمد بن راشد آل مكتوم، رئيس مجلس دبي الرياضي، على رعايته وتشريفه حفل الافتتاح الحدث العالمي.

وقال بالرقاد: عندما أطلق صاحب السمو الشيخ محمد بن راشد آل مكتوم، نائب رئيس الدولة رئيس مجلس الوزراء حاكم دبي، رعاه الله، اسم «أصحاب الهمم» ارتقى بالفكرة، خصوصاً أن هذا المفهوم ملهم للعطاء ومحفز للنفس.

وأضاف: الإشادة التي حظي بها «مونديال دبي» تعد وساماً على صدور الجميع لتصل رسالة الإمارات ودبي إلى العالم، فكلمات الثناء من دومنيك أوهلمان رئيس قطاع أصحاب الهمم بالاتحاد الدولي للقوس والسهم على حسن التنظيم، وانبهار الوفود بما شاهدوه من سلاسة إجراءات التنظيم، مما يصعب من مهمة المدينة التي تستضيف النسخة المقبلة.

من جانبه وجه ماجد العصيمي، مدير البطولة، الشكر إلى مجلس دبي الرياضي برئاسة سمو الشيخ منصور بن محمد بن راشد آل مكتوم، على دعمه للمونديال، وحضور سموه للافتتاح ومتابعته الحثيثة لما كان له الأثر الكبير في هذا النجاح.

وأضاف: تعودنا من القيادة الرشيدة على قبول أي تحد، لتكون النسخة الأخيرة في دبي استثنائية في كل أحداثها.

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