«الشارقة الرياضي» يفتح التسجيل لسباق الجري بالمدينة الجامعية

المصدر: الشارقة - البيان الرياضي

ت + ت - الحجم الطبيعي

بدأ مجلس الشارقة الرياضي مؤخراً التسجيل للمشاركة في جري المجلس بالمدينة الجامعية والذي سيقام السبت، وسيكون هنالك سباق خاص للمعاقين لتعزيز أهمية مشاركة هذه الفئة مع مختلف فئات المجتمع على الصعيد الرياضي، حيث يمثل هذا السباق ثالث فعالية رياضية مجتمعية ضمن السباقات التي أطلقها المجلس خلال العام الحالي بالتعاون مع شركة القدرة للخدمات الرياضية والعديد من الجهات والمؤسسات في إطار تشجيع فئات المجتمع على ممارسة الرياضة وتعزيز أهميتها لصحة الإنسان.

يستهدف السباق ما لا يقل عن 400 مشارك من كلا الجنسين، ويضم السباق فئات المواطنين رجال والمواطنين سيدات والفئات المفتوحة لكلا الجنسين وأصحاب الهمم ويشتمل على مسافات 2،5 كلم و5 كلم و10 كلم وسباق لأصحاب الهمم لمسافة 10 كلم، حيث ينطلق سباق مسافة 10 كلم «دورتين» في الساعة 6:45 صباحاً، وينطلق سباق 5 كلم في الساعة 6:50 صباحاً، وينطلق سباق مسافة 2،5 كلم في الساعة 6:55 صباحاً، فيما ينطلق سباق 10 كلم لفئة المعاقين في الساعة 8:00 صباحاً ليبدأ تتويج الفائزين في الساعة 8:05 فيما يتم تتويج الفائزين من فئة المعاقين في الساعة 8:30 صباحاً.

وقال عيسى هلال الحزامي رئيس المجلس: تقام الفعالية الثالثة لهذا العام في المدينة الجامعية والأجمل أنها تتيح الفرصة لأصحاب الهمم، ونرحب بكل المشاركين لغرس روح حب الرياضة بالإضافة إلى نشر وتعزيز ثقافة الرياضات الفردية واستقطاب الشباب، وتحفيز المجتمع على ممارسة الرياضة من خلال تنظيم الفعاليات وتوفير الأجواء المناسبة لجميع المستويات والأعمار.

تابعوا البيان الرياضي عبر غوغل نيوز