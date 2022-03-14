75 مشاركاً في «الإمارات للدراجات المائية»

المصدر: أبوظبي- البيان

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سجلت الجولة الثانية من بطولة الإمارات للدراجات المائية، والتي أقيمت في العاصمة أبوظبي، أول من أمس، اهتماماً كبيراً، بمشاركة 75 متسابقاً في كل فئات المنافسة.

وكانت المنافسة، والتي انقسمت على مدار مرحلتين قد بدأت منذ الصباح الباكر، حيث جاءت النتائج في مجموع المرحلتين في أولى الفئات فئة واقف جي بي 1 بتحقيق الفرنسي رافييل مورين للمركز الأول، وحلول عمر عبد الله راشد ثانياً، وسلمان العوضي في المركز الثالث، وفي فئة جالس جي بي 3 حقق المركز الأول عبد الله الحمادي، في حين حل ثانياً خالد الزرعوني، وجاء في المركز الثالث خليفة المرزوقي، وفي فئة واقف جي بي 2 واصل عبد الله الحمادي عروضه القوية بالفوز بالمركز الأول وثاني منصة له، خلال اليوم، في حين حقق المركز الثاني أحمد عيسى الحمادي، وثالثاً، فلاديمير ايفانوف من بريطانيا.

وواصلت الفئات المتنوعة عروضها القوية عبر اليوم، حيث حقق سلمان العوضي المركز الأول في فئة جالس جي بي 2، وحل ثانياً من خلال هذه الفئة عامر حوير، في حين ذهب المركز الثالث لمصلحة يوسف الجريسي من الكويت.

وفي فئة ناشئين 3.1 أبدع في إحراز المركز الأول يوسف رمضان من الكويت، وحل ثانياً أحمد سالم طاهر، وجاء ثالثاً كير إيفانوف من السويد، ومن خلال فئة ناشئين 3.2 حقق المركز الأول علي آل علي، وجاء في المركز الثاني سلطان الشرشيني من قطر، في حين كان المركز الثالث من نصيب سيف الشحي، وعبر ثالث فئات الناشئين 3.3 ذهب المركز الأول لمصلحة سعود العوضي، وجاء في المركز الثاني راشد سالم، وحل في المركز الثالث فارس رمضان من الكويت.

وعبر فئة جالس جي بي 4 تألق بإحراز المركز الأول أحمد الخضاري من الكويت، وذهب المركز الثاني إلى أحمد الطاير، وحل في المركز الثالث سعود الخوري، ومن خلال فئة العمالقة فئة كبار المتسابقين حقق المركز الأول حريز المر بن حريز، وحل ثانياً سعود النعيمي، وجاء في المركز الثالث محمد محسن علي.

الفئة الأقوى

وأهدت فئة جالس محترفين جي بي 1 كي المركز الأول إلى كازا استافان من هنغاريا، وحل في المركز الثاني راشد الدواس من الكويت، وجاء في المركز الثالث يوسف عبد الرزاق من الكويت، ومن خلال فئة الحركات الاستعراضية إحدى أجمل الفئات تفوق من خلالها راشد الملا في تقديم أجمل فاصل من الحركات البهلوانية، فيما حل ثانياً محمد الهاملي وثالثاً ياسين فضلي.

من جهته وجه أحمد ثاني الرميثي نائب رئيس مجلس إدارة نادي أبوظبي للرياضات البحرية العضو المنتدب الشكر والتهنئة بنجاح السباق إلى الشيخ محمد بن سلطان بن خليفة آل نهيان رئيس مجلس إدارة النادي، ورحب أحمد ثاني بالمشاركة القوية والكبيرة لنجوم الدراجات المائية من مختلف أنحاء العالم، حيث قال: حضور ومشاركة الأبطال من مختلف أنحاء العالم يؤكد القيمة الكبيرة للبطولة، التي تحمل صبغة دولية، كما أننا سعداء أكثر بحضور الأشقاء من دول الخليج والمشاركة في البطولة.

وأكد أحمد ثاني انتشار وتوسع البطولة ومساهمتها في جذب العديد من الأسماء القوية في منافسات الدراجات المائية، وأضاف: نعمل على تطوير البطولة ورفعها لمستويات أفضل، وستحمل الجولات القادمة إضافات جديدة، خاصة أن هذه البطولة تعد لها تاريخ كبير على مدار السنوات الماضية، وأسهمت في إخراج وصناعة أبطال عالميين، انتقلوا لاحقاً للمنافسات العالمية.

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