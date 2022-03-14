«سابق للخير بأسلوبك» السبت

المصدر: أبوظبي - البيان الرياضي

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في إطار جهودها لتعزيز الاندماج المجتمعي في أبوظبي، أعلنت هيئة المساهمات المجتمعية «معاً» وبالشراكة مع مجلس أبوظبي الرياضي عن إطلاق النسخة الثانية من سباق الجري «سابق للخير بأسلوبك»، يوم السبت الموافق المقبل، في جزيرة الحديريات بأبوظبي.

يهدف هذا السباق إلى تعزيز الوعي حول الأولويات الاجتماعية في أبوظبي من خلال نشاط رياضي يشارك به أبناء المجتمع. وترجع عائدات السباق لدعم الأولويات المتعلقة بكبار المواطنين، باعتبارها إحدى الأولويات الاجتماعية الأساسية التي حددها استبيان جودة الحياة لدائرة تنمية المجتمع في أبوظبي.

وقال عارف حمد العواني الأمين العام لمجلس أبوظبي الرياضي: نحن سعداء بالشراكة مع هيئة المساهمات المجتمعية «معاً» في تنظيم هذا السباق الذي سيقام في جزيرة الحديريات باعتبارها الوجهة الأمثل لإقامة الأنشطة والفعاليات والمنافسات الرياضية في أبوظبي.

وأضاف: «سابق للخير بأسلوبك» يندرج ضمن توجهات مجلس أبوظبي الرياضي الداعمة لمختلف المبادرات والفعاليات المجتمعية، وتعكس هذه الشراكة التزامنا المتواصل بجعل الرياضة أسلوباً ونمطاً للحياة اليومية في أبوظبي وبما يدعم مؤشر جودة الحياة في الإمارة.

من جانبه قال خالد الرميثي، مدير إدارة الموارد، هيئة المساهمات المجتمعية «معاً»: «نحن فخورون بتنظيم هذه الفعالية للعام الثاني على التوالي بالتعاون مع مجلس أبوظبي الرياضي، حيث نحرص على اعتماد مواضيع مختلفة سنوياً تعزز قدرتنا على دعم المبادرات والبرامج المبتكرة الهادفة للتعامل مع الأولويات الاجتماعية لإمارة أبوظبي».

وأضاف: «الجميع مدعوون للمشاركة، سواء أفراد المجتمع من مختلف الفئات العمرية بصفة شخصية أو من خلال التنسيق مع المؤسسات والشركات الحكومية والخاصة الراغبة في تعزيز أثر موظفيها الإيجابي والمستدام على مجتمع أبوظبي باعتبارهم جزءاً منه».

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