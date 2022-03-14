بابلو لارازابال يدخل (التوب 10) في (دي بي وورلد)

المصدر: دبي – فائز بجبوج

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دخل الإسباني بابلو لارازابال قائمة الـ10 الأوائل، بحلوله بالمركز التاسع في ترتيب الموسم الحالي لجولة «دي بي وورلد» للغولف، التي تطوف أرجاء العالم ترقباً للختام الكبير المقرر إقامته في دبي، في شهر نوفمبر المقبل.

جاء تقدم لارازابال على قائمة الترتيب، بفضل فوزه بلقب بطولة «ماي غولف أوبن بضيافة بيكانوود» في جنوب أفريقيا، ليرفع رصيده الإجمالي هذا الموسم إلى 606.9 نقاط، وهو الذي سبق أن حقق المركز الثالث في بطولة رأس الخيمة كلاسيك هذا الموسم أيضاً.

واستفاد الإنجليزي جوردان سميث من حلوله بالمركز الثالث في بطولة جنوب أفريقيا، ليتقدم للمركز الرابع في ترتيب جولة دي بي وورلد هذا الموسم، رافعاً إجمالي نقاطه إلى 760.9 نقطة.

كما تقدم الإسباني أدري أرناوس الذي تشارك وصافة البطولة مع سميث، 15 خطوة، ليصبح بالمركز 21 في ترتيب جولة دي بي وورلد، برصيد 365.4 نقطة.

صدارة

وحافظ النرويجي فيكتور هوفلاند على صدارة ترتيب جولة «دي بي وورلد»، برصيد 1.704.5 نقطة، وهو الذي توج بلقب بطولة دبي ديزرت كلاسيك، برعاية Slync.io، ويأتي خلفه البلجيكي توماس بيترز، الذي حقق لقب أبوظبي إتش إسي بي سي، برصيد 1.456.2 نقطة.

يذكر أن الموسم الحالي لجولة دي بي وورلد يشهد إقامة 45 بطولة في 24 دولة حول العالم، على أن يتأهل أفضل اللاعبين بحسب ترتيب جولة دي بي وورلد على مدار الموسم، للتنافس في النهائي الكبير في بطولة جولة دبي دبي وورلد، التي ستقام في عقارات جميرا للغولف في دبي بالفترة من 17 إلى 20 نوفمبر المقبل.

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