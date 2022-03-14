ختام بطولة الإمارات المفتوحة للكوميتيه

المصدر: دبي - البيان الرياضي

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اختتمت بالصالة الرياضية لنادي شباب الأهلي بالممزر بطولة الإمارات للكاراتيه لفردي الكوميتيه فئتي الرجال والسيدات (للدرجتين الأولى والثانية)، بمشاركة 60 لاعباً ولاعبة، يمثلون 6 أندية.

وتوج نادي اتحاد كلباء بصدارة البطولة برصيد 11 ميدالية متنوعة (3 ذهبيات -5 فضيات-3 برونزيات)، وحل نادي الشارقة الرياضي في المركز الثاني برصيد 5 ميداليات (3 ذهبيات-1 فضية -1 برونزية)، ثم جاء نادي الشارقة لرياضات الدفاع عن النفس بالمركز الثالث برصيد 11 ميدالية (2 ذهبية – 1 فضية – 8 برونزيات)، بينما حل نادي شباب الأهلي رابعاً برصيد 5 ميداليات (2 ذهبية – 1 فضية – 2 برونزية).

وفي ختام البطولة توج اللواء «م» ناصر عبد الرزاق الرزوقي رئيس الاتحادين الإماراتي والآسيوي للكاراتيه النائب الأول لرئيس الاتحاد الدولي، والفريق محمد أحمد المري رئيس مجلس إدارة قطاع الألعاب الرياضية بنادي شباب الأهلي، الفائزين.

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