الشارقة للشطرنج يحتفي بيوم الطفل الإماراتي

المصدر: الشارقة - البيان الرياضي

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وسط فرحة كبيرة لجميع المشاركين وبحضور أهالي اللاعبين نظم نادي الشارقة الثقافي للشطرنج احتفالية وطنية، بمناسبة يوم الطفل الإماراتي، والذي يأتي هذا العام تحت شعار «حق الصحة»، ويهدف إلى توعية جميع فئات المجتمع بحقوق الطفل وضمانها لكي ينمو في بيئة صحية وآمنة وداعمة تطوّر جميع ما لديه من قدرات ومهارات، ما يعود بالنفع على مجتمع دولة الإمارات ككل.

وشهد الحفل وهيب جعفر الزرعوني رئيس لجنة التخطيط الاستراتيجي، وعمر نعمان آل علي الأمين العام المساعد، ورجائي السوسي المدير التنفيذي وعدد كبير من أهالي اللاعبين والمدربين.

وتخلل الحفل تكريم اللاعبين الحاصلين على المراكز الأولى في بطولة مارس الدولية للشطرنج، بالإضافة للعديد من الفقرات الترفيهية، كما تم تنظيم حفل عيد ميلاد للاعب النادي الموهوب صقر عيسى خميس 8 سنوات، وسط سعادة غامرة وفرحة لجميع الأطفال المشاركين.

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