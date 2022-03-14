الشارقة للشطرنج يختتم «خطط وفكّر» الدولية

المصدر: الشارقة - البيان الرياضي

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اختتمت، أول من أمس، منافسات بطولة «خطط وفكّر» الدولية للفئات العمرية فوق 12 سنة، والتي نظمها نادي الشارقة الثقافي للشطرنج على مدار يومين، بمشاركة 80 لاعباً ولاعبة من 15 دولة.

وشهد حفل الختام ومجريات اليوم الثاني من المنافسات المهندس وهيب جعفر الزرعوني رئيس لجنة التخطيط الاستراتيجي، وعمر نعمان آل علي الأمين العام المساعد، ورجائي السوسي المدير التنفيذي للنادي، وحشد غفير من أهالي اللاعبين والمدربين وإداريي الأندية والأكاديميات المشاركة.

‎وتمكن الأستاذ الفلبيني رستم تولينتينو من الظفر بلقب البطولة وحصوله على المركز الأول بالعلامة الكاملة 9 نقاط من 9 جولات، وحلّ بالمركز الثاني لاعب نادي الشارقة الثقافي للشطرنج الدولي عبد الرحمن محمد الطاهر برصيد 7.5 نقاط، وجاء بالمركز الثالث الدولي الهندي محمد دلشاد برصيد 7 نقاط، وحلّ رابعاً لاعب نادي الشارقة الثقافي للشطرنج الدولي سالم عبد الرحيم، وجاء بالمركز الخامس الدولي الجامايكي روي دواني، وجاء بالمركز السادس الدولي الأردني علي موماني، وجاء بالمركز السابع الدولي الفلبيني فيليكس ويني، فيما حلّ بالمركز الثامن الهندي جينا أرناب.

وأوضح الأستاذ الدولي عمر نعمان آل علي أن البطولة نظمت طبقاً للنظام السويسري من تسع جولات بنظام الوقت السريع 10 دقائق لكل لاعب، مشيراً إلى أن البطولة تأتي ضمن سلسلة البرامج والبطولات، التي ينظمها النادي، وخطة واستراتيجية الجهاز الفني لتطوير اللاعبين الصغار، واكتشاف المواهب.

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