ختام ناجح لثانية جولات دبي لصيد الأسماك

المصدر: دبي - البيان الرياضي

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أسدل الستار، أول من أمس، على منافسات الجولة الثانية من بطولة دبي لصيد الأسماك 2022، والتي نظمها نادي دبي الدولي للرياضات البحرية، ضمن روزنامة الموسم الرياضي 2021-2022، وبالتزامن مع الدورة رقم 28 لمعرض دبي العالمي للقوارب.

وتنافس المشاركون في الجولة الثانية من بطولة دبي لصيد الأسماك على فئتي الكنعد (الكينيغ فيش) والسكل (كوبيا)، حيث رصدت اللجنة المنظمة مبلغ 165 ألف درهم، بواقع 135 ألف درهم للفئة الأقوى سمك (الكنعد)، وتوزع على أصحاب المراكز العشرة الأوائل، و30 ألفاً لأصحاب المراكز الثلاثة الأوائل في فئة (السكل).

وشهدت منافسات الجولة الثانية، والتي أقيمت على مدار أربعة أيام من الأربعاء وحتى السبت الماضيين مشاركة ما يصل إلى 70 متسابقاً من محبي وعشاق هواية صيد الأسماك من مختلف إمارات الدولة، نجح منهم 23 متسابقاً في اصطياد أوزان مختلفة في فئتي الكنعد (كينيغ فيش) والسكل (كوبيا).

وتميزت فئة الكنعد (كينيغ فيش) بمنافسة ساخنة بين المشاركين، والذين قدموا 18 مشاركة، كانت أميزها حصول المتسابق رقم 35 طارق محمود المنصوري على المركز الأول بجدارة، لينال الجائزة المالية المقدرة بـ25 ألف درهم، وذلك بعدما اصطاد سمكة بوزن 38 كلغ، وبطول 156 سم، ليتوج بطلاً متصدراً المنافسات منذ اليوم الأول.

تنافس

وظهر التنافس الكبير في فئة الكنعد (كينيغ فيش)، من خلال مشاركات المتسابقين، حيث وصل العدد إلى 18 سمكة مختلفة الأوزان، حيث احتل المركز الثاني المتسابق رقم 11 هزاع محمد عبدالعزيز المهيري بفارق ضئيل عن المتصدر، بعدما نجح في اصطياد سمكة بوزن 37.3 كلغ، وطول 144 سم، ليحصل على جائزة مالية قدرها 20 ألف درهم، فيما عاد المركز الثالث إلى المتسابق رقم 67 حمد محمد مراد يوسف بوزن 31.9 كلغ، وطول 162 سم، لينال مبلغ 18 ألف درهم.

وعلى صعيد منافسات الفئة الثانية أسماك السكل (كوبيا) استطاع المتسابق رقم 17 علي سعيد المزروعي من إحراز المركز الأول في الجولة الثانية والحصول على الجائزة المالية وقدرها 15 ألف درهم، وذلك بعدما نجح في اصطياد سمكة بوزن 34.2 كلغ، وطول وصل إلى 136 سم، ليتقدم على جميع المشاركين في هذه الفئة التي شهدت مشاركة 5 متسابقين.

وحقق المركز الثاني في فئة أسماك السكل (كوبيا) المتسابق رقم 31 عمر محمد جمعة بتال المرر، والذي اصطاد سمكة في اليوم قبل الأخير للمسابقة بوزن 28.7 كلغ، وطول 124 سم، ليحصل على مبلغ مالي قدره 10 آلاف درهم، بينما نال المركز الثالث والجائزة المالية، التي تصل إلى مبلغ 5 آلاف درهم المتسابق رقم 38 فارس عبدالله محمد الشامسي، والذي اصطاد سمكة بوزن 21.7 كلغ، وبطول 120 سم.

وقام محمد عبدالله حارب المدير التنفيذي لنادي دبي الدولي للرياضات البحرية، يرافقه أحمد السويدي رئيس لجنة الحكام بتتويج أصحاب المراكز الثلاثة الأوائل في كل فئة، وتسليمهم دروعاً وميداليات التفوق، كما تم تكريم أصغر مشارك في الجولة الثانية هارون خوري.

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