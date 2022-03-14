يوسف ميرزا بطل دراجات الإمارات للمرة الـ 12

المصدر: دبي - البيان الرياضي

ت + ت - الحجم الطبيعي

تمكّن الدراج يوسف ميرزا من دخول تاريخ رياضة الدراجات في دولة الإمارات ومنطقة الشرق الأوسط، حيث فاز للمرة الثانية عشرة بلقب البطولة الإماراتية الوطنية لسباقات الطرق.

وبفضل فوزه بلقب بطولة السباقات ضد الزمن مبكراً هذا الشهر، انطلق ميرزا أولاً في السباق الذي أقيم على مسار بطول 120كم، قبل أن يقدم أداء قوياً في الكيلومترات الأخيرة من السباق، فاز بفضله بالمركز الأول.

وقال يوسف ميرزا: «كان السباق مذهلاً، حيث تمكَّنت من الفوز باللقب للمرة الثانية عشرة على التوالي منذ عام 2010. شهد السباق منافسة شديدة، وتمكنت من التقدم مع أحد المنافسين لنشكل مجموعة متقدمة، قبل أن أتجاوزه في الكيلومترات الأخيرة من السباق. أنا سعيد جداً بهذا الفوز الذي يضاف إلى قائمة إنجازات الفريق هذا الموسم».

تابعوا البيان الرياضي عبر غوغل نيوز