سباق دبي الدولي للدراجات المائية ينطلق السبت

المصدر: دبي - البيان الرياضي

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ينظم نادي دبي الدولي للرياضات البحرية السبت المقبل سباق دبي الدولي للدراجات المائية -الجولة الثالثة من بطولة الإمارات 2022- وذلك ضمن روزنامة فعاليات الموسم الرياضي البحري 2021 - 2022. وكان النادي قد نظم شهر يناير الماضي فاتحة جولات بطولة الإمارات التي جرت في شاطئ الشروق بالتزامن مع بداية احتفالات الاتحاد الدولي للسباقات البحرية «يو أي ام» بالمئوية 1922 - 2022 حيث حقق الحدث نجاحاً كبيراً بمشاركة 80 متسابقاً من 15 دولة تنافسوا على ألقاب 12 فئة متنوعة.

واستبق النادي فعاليات السباق المرتقب السبت المقبل بإقامة منافسات رسمية لفئتين اثنتين الجمعة الماضية بالتزامن مع الدورة رقم 28 من معرض دبي العالمي للقوارب 2022 حيث تنافس نخبة من الأبطال في فئتي الاستعراضات الحرة -فري ستايل- والألواح المائية الطائرة -هايدروفلاي-.

فعاليات

وحظيت الفعاليات بحضور جماهيري كبير من رواد وزوار معرض دبي العالمي للقوارب 2022 والذي اختتمت دورته الثامنة والعشرين أمس، ومتابعة من مستشار أول المعرض سعيد محمد حارب الأمين العام لمجلس دبي الرياضي فيما جرت مراسم تتويج أبطال الفئتين في ساحة العرض الخارجية بحضور محمد عبدالله حارب المدير التنفيذي لنادي دبي الدولي للرياضات البحرية وناصر الظاهري.

ونال بطل العالم في الاستعراضات الحرة -فري ستايل- بطلنا راشد علي سالم الملا المركز الأول وحل ثانياً الفرنسي من أصول مغربية ياسين فضلي بينما ذهب المركز الثالث إلى بطلنا عبدالجليل العوضي نجم فريق الشارقة، كما شهدت منافسات فئة الألواح المائية الطائرة تألق الشقيقين مانع وماجد حبيب المرزوقي واللذين حصلا على المركزين الأول والثاني بينما شهدت منصة التتويج ميلاد نجم جديد هو المتسابق الشاب سيف سلطان الزرعوني الذي حقق المركز الثالث.

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