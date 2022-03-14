منتخبنا يبدأ مشواره في «خليجي الغولف» اليوم

المصدر: أبوظبي - فائز بجبوج

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تحت رعاية معالي الشيخ نهيان بن مبارك آل نهيان، وزير التسامح والتعايش، تنطلق صباح اليوم الاثنين، منافسات البطولة الخليجية للغولف بنسختها الرابعة والعشرين للرجال والثالثة عشرة لفئة الشباب، والتي تستمر لغاية الخميس المقبل، على أرض ملعب نادي أبوظبي للغولف، بمشاركة جميع دول الخليج ويمثلها 36 لاعباً بفئتي الرجال والشباب.

ويدشن منتخبنا مشواره بالبطولة بمنافسات الرجال ضمن مجموعته الثانية، والتي تضم منتخبي البحرين والسعودية، بينما يواجه منتخبنا الشاب مع منتخبات البحرين والكويت.

وكان حفل الافتتاح الرسمي للبطولة قد أقيم عصر أمس واشتمل على كلمة معالي الشيخ فاهم بن سلطان القاسمي رئيس اتحاد الإمارات للغولف، وأعقبهها الإعلان عن الافتتاح الرسمي للبطولة.

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