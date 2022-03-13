عمومية طارئة لاتحاد السباحة 29 مارس

المصدر: (دبي - البيان الرياضي)

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قرر مجلس إدارة اتحاد السباحة، برئاسة سلطان السماحي عقد الجمعية العمومية غير العادية «الطارئة» 29 الجاري، لاعتماد تعديلات النظام الأساسي للاتحاد، والمرسلة من قبل الاتحاد الدولي للسباحة، وتعقد «العمومية» حضورياً، ويتخللها تحديد موعد انتخابات مجلس الإدارة الجديد، في حال اعتماد النظام الأساسي، ووافق المجلس على مشاركة المنتخبات في بطولتي دورة الألعاب الخليجية في مايو المقبل، والبطولة الآسيوية في أغسطس 2022، وأكد عبدالله الوهيبي، الأمين العام للاتحاد، إقامة معسكرات إعداد للمنتخبات عقب نهاية شهر رمضان.

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