الإمارات تحلق بلقب «دولية دبي للجوجيتسو»

المصدر: أبوظبي - البيان الرياضي

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تصدر لاعبو الإمارات منافسات جولة دبي الدولية للجوجيتسو، والتي نظمها اتحاد الإمارات للجوجيتسو، بالتعاون مع رابطة أبوظبي لمحترفي الجوجيتسو، في صالة نادي شباب الأهلي، متفوقة على البرازيل التي حلت في الوصافة، فيما جاءت كولومبيا ثالثاً، وتوج كوماندو جروب بطلاً، في اليوم الثاني، وجاء فريق بالمز الرياضية وصيفاً، والشارقة لرياضات الدفاع عن النفس ثالثاً.

وحضر الختام كلٌ من عبد المنعم الهاشمي رئيس الاتحادين الإماراتي والآسيوي النائب الأول لرئيس الاتحاد الدولي للجوجيتسو، ومحمد الظاهري نائب رئيس اتحاد الجوجيتسو، ويوسف البطران عضو مجلس إدارة الاتحاد، والمهندسة عزة بنت سليمان الأمين العام المساعد للجنة الأولمبية الوطنية، وطارق البحري مدير رابطة أبوظبي لمحترفي الجوجيتسو، ومحمد المرزوقي مدير إدارة التسويق والاتصال بالاتحاد.

وأشاد يوسف البطران بالمستوى الفني للبطولة، وبالتنظيم الاحترافي الذي يميز جميع البطولات التي يشرف عليها الاتحاد، مشيراً إلى أن نخبة لاعبي العالم يحرصون على المشاركة فيها، لما تحظى به من مكانة عالمية، وأن وجود مئات اللاعبين واللاعبات من 60 دولة، يعد مؤشراً واضحاً على أن الإمارات موطن الأبطال وعاصمة الجوجيتسو.

احتكاك

وأكد البطران أن البطولة توفر فرص الاحتكاك القوي للاعبي الدولة مع أفضل مدارس العالم، وبالتالي، التحضير بشكل جيد للمشاركات القارية والعالمية الكبرى، وأبرزها بطولة آسيا في البحرين الشهر الجاري، وغيرها من البطولات القارية والعالمية، التي سيشارك فيها منتخبنا الوطني خلال العام الجاري، وقال: ما تابعناه من مستوى وأداء مشرف لأبناء وبنات الإمارات في البطولة، وصدارة لاعبينا للترتيب العام بين كافة الدول المشاركة، خير دليل على نجاح استراتيجية الاتحاد في إعداد الأبطال القادرين على المنافسة والتتويج في أهم المحافل.

وأضاف: اتحاد الإمارات للجوجيتسو، يؤمن بقدرات أبناء وبنات الوطن، ويبذل كل الجهد لتوفير أفضل بيئة تنافسية لهم، استناداً إلى رؤية القيادة الرشيدة، وصاحب السمو الشيخ محمد بن زايد آل نهيان ولي عهد أبوظبي نائب القائد الأعلى للقوات المسلحة، في دعم الرياضة والرياضيين.

إشادة

وأشادت المهندسة عزة بنت سليمان، بالتنظيم المشّرف للبطولة، واستضافة نجوم الجوجيتسو من جميع أنحاء العالم، مؤكدة أنها بصمة مميزة في تنظيم الفعاليات والأحداث الرياضية، التي تستقطب اهتمام العالم، وأكدت أن أهم عوامل نجاح تنظيم البطولة، يتمثل في الجهود الحثيثة لفريق عمل الاتحاد، والحرص على المشاركة المجتمعية المتميزة في الفعاليات المختلفة، ولا شك أن الأمر الذي يثلج الصدور، هو رؤية أبناء وبنات الوطن يصعدون منصات التتويج في كل المحافل.

شركاء النجاح

وقال راشد القبيسي، الرئيس التنفيذي لآفاق الإسلامية للتمويل: رعايتنا لاتحاد الإمارات للجوجيتسو، تأتي تجسيداً لمسؤولياتنا المجتمعية، واستراتيجيتنا القائمة على الاستثمار في تعزيز ومواكبة مسيرة الإنجازات المتواصلة لدولة الإمارات في المجالات الاقتصادية والمالية والاجتماعية والرياضية وغيرها.

آسيوية البحرين

وأكد خالد الشحي لاعب نادي العين والمنتخب الوطني (حزام بنفسجي)، والحائز على ذهبية فئة المحترفين وزن 62 كغم، أن البطولة تمثل إعداداً أمثل لبطولة آسيا في البحرين، مشيراً إلى أن المنافسات كانت قوية، في مواجهة خصوم متمرسين، وأن التركيز وتطبيق تعليمات المدرب، قاده إلى الفوز والتتويج.

وقالت شما الكلباني لاعبة بني ياس والمنتخب الوطني (حزام بنفسجي)، والتي نالت فضية وزن 62 كغم، إن البطولة فرصة مهمة للتعامل باحترافية مع تحديات البساط، خصوصاً قبل المشاركة في بطولة آسيا، التي يسعى المنتخب بقوة إلى المحافظة على لقبها، وأكدت وديمة اليافعي لاعبة العين والمنتخب الوطني (حزام بني)، والحائزة على برونزية فئة 49 كغم: البطولة، تسهم في تطوير أدائنا استعداداً لبطولة آسيا، ولدينا تصور واضح تحت إشراف المدربة بوليانا لاجو، لتحويل التحديات إلى فرص، تطور من قدراتنا التنافسية في المستقبل.

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