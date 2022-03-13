عبد الله الشرقي: تطوير «بناء الأجسام» بمواصفات عالمية

المصدر: دبي - فائز بجبوج

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أكد الشيخ عبد الله بن حمد بن سيف الشرقي رئيس مجلس إدارة اتحاد الإمارات لبناء الأجسام، أن المرحلة المقبلة لرياضة بناء الأجسام واللياقة البدنية ستشهد نقلة نوعية مضافة لما تم تحقيقه خلال السنوات الماضية من عمر الاتحاد، وذلك من خلال تنفيذ مجموعة من الأفكار الجديدة التي تم بحثها واعتمادها في الدورة الماضية ووفقاً لأفضل المواصفات العالمية، وقال: نتطلع إلى تطوير رياضات اللياقة البدنية والقوة البدنية ومصارعة الذراعين بناء الأجسام والفيزيك. والوصول بها إلى جميع إمارات الدولة، وأشاد الشيخ عبد الله بن حمد بن سيف الشرقي بالمكاسب التي تحققت خلال السنوات الماضية، وخاصةً في القوة البدنية والتي شهدت تحقيق إنجازات تبشر بمستقبل باهر.

جاء ذلك خلال الاجتماع الأول لمجلس إدارة اتحاد الإمارات لبناء الأجسام بتشكيله الجديد بمقر الاتحاد في دبي، وترأسه الشيخ عبد الله الشرقي وحضره علي عبد الله بن حيدر نائب الرئيس، ومحمد عبد الرحيم المري، الأمين العام والأعضاء أحمد عبد الرحمن ومحمد الحسني، وأحمد جوهر، وفيصل الزعابي، وعبد الرحمن العوضي.

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