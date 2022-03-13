ختام باهر لمهرجان قناة الوسطى للهجن

المصدر: الشارقة - البيان الرياضي

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بتوجيهات كريمة من صاحب السمو الشيخ الدكتور سلطان بن محمد القاسمي عضو المجلس الأعلى حاكم الشارقة ومتابعة سمو الشيخ سلطان بن محمد بن سلطان القاسمي ولي عهد ونائب حاكم الشارقة، شهد سمو الشيخ سلطان بن أحمد بن سلطان القاسمي نائب حاكم الشارقة رئيس مجلس الشارقة للإعلام ختام مهرجان قناة الوسطى لسباق الهجن بميدان نادي الشارقة في نسخته الثانية، لفئتي الحقاقا واللقايا على مدى 52 شوطاً شاركت فيها أكثر من 2600 مطية من هجن أبناء المنطقة من الإمارات المختلفة ودول مجلس التعاون الخليجي، كما شهد الحفل الختامي الشيخ محمد معضد علي بن هويدن الكتبي، والشيخ محمد معضد سعيد بن هويدن الكتبي، ومحمد حسن خلف المدير العام لهيئة الشارقة للإذاعة والتلفزيون ورؤساء وأعضاء المجالس ومديرو الدوائر والمؤسسات الحكومية بإمارة الشارقة، وقد اتسمت المنافسات بالقوة والإثارة، وفي ختام المهرجان قام سمو نائب الحاكم بتتويج الفائزين وتكريم الجهات التي أسهمت في هذه التظاهرة التراثية.

وفي الفترة الصباحية المخصصة للقايا توجت «قشمرة» المملوكة لجمال مبارك بن سباع الكتبي بسيف حاكم إمارة الشارقة بعد أن قطعت مسافة السباق في 7:31:42 دقائق، وفي الشوط الثاني حاز «الشبابي» لمالكه عمر بن سعيد بن حارب الكتبي خنجر حاكم إمارة الشارقة بعد أن قطع المسافة في زمن قدره 7:26:76 دقائق، وتصدرت «شواهين» لصقر سلطان بن هويدن الكتبي الشوط الثالث بزمن قدره 7:36:18 دقائق، أما الشوط الرابع فكان من نصيب «مشاكل» لعلي بن راشد الكتبي في زمن قدره 7:36:18 دقائق، وفازت «ناصية» لحسين علي حسين النعيمي بالشوط الخامس في زمن قدره 7:35:78 دقائق، وتصدر «مبشر» لسعيد بن سهيل دليوي الكتبي الشوط السادس في زمن قدره 7:33:09 دقائق، وفاز «شاهين» لراشد بن ناصر الغيلاني بالشوط السابع في زمن قدره 7:37:52 دقائق، أما الشوط الثامن فكان من نصيب «مياسة» ملك محمد بن سعيد سالم الوهيبي.

وفي الفترة المسائية استحقت «العذرة» لسلطان سالم حمد الكتبي سيف اللقايا المفتوح بعد أن قطعت المسافة في زمن قدره 7:25:89 دقائق، وحصل «الذيب» لمسيعد بن سويد المنصوري على خنجر اللقايا المفتوح قاطعاً المسافة في زمن قدره 7:28:02 دقائق، أما الشوط الثالث فكان من نصيب «رهف» لعبيد بن سلطان عبيد بن مرخان الكتبي في زمن قدره 7:36:21 دقائق، وفازت «نواد» لعبدالله بن غصاب راعي الطيرة بالشوط الرابع.

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