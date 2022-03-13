كأس رئيس الدولة للدراجات الأحد في أبوظبي

المصدر: (أبو ظبي- البيان الرياضي)

ت + ت - الحجم الطبيعي

اعتمد مجلس إدارة اتحاد الدراجات في اجتماعه أول من أمس برئاسة منصور بوعصيبه، إقامة بطولة كأس صاحب السمو رئيس الدولة للدراجات، الأحد المقبل في أبوظبي برعاية مجلس أبوظبي الرياضي وبالتعاون مع نادي أبوظبي للدراجات،وتقررعقد مؤتمر صحافي الثلاثاء المقبل في مجلس أبوظبي الرياضي للإعلان عن تفاصيل السباق المتوقع أن يشارك فيه ما يقارب من 200 دراج من مختلف الأندية والفرق، كما اعتمد المجلس إقامة معسكر للمنتخبات في الفجيرة لمدة أسبوع استعداداً للمشاركة بالبطولة الآسيوية في طاجيكستان.

ووجه منصور بوعصيبه، الشكر إلى مجلس أبوظبي الرياضي ونادي أبوظبي للدراجات على استضافة ورعاية السباق الختامي للموسم مؤكداً أنه أغلى السباقات ويعد الأقوى ويشهد مشاركة كبيرة من مختلف الفئات.

تابعوا البيان الرياضي عبر غوغل نيوز