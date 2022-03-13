تألق بوغاتشار وألميدا في إيطاليا وفرنسا

المصدر: (عواصم - وام)

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فاز تادي بوغاتشار دراج فريق الإمارات بالمركز الأول في المرحلة السادسة من جولة تيرينو-أدرياتيكو، بإيطاليا متقدماً بفارق كبير على منافسيه بالسباق الذي أقيم بين بلدتي أبيتشيو وكاربيغنا، وهو الفوز الشخصي السادس للاعب مع الفريق والسابع عشر للفريق بالموسم، ونال جواو ألميدا دراج «الإمارات» القميص الأبيض لأفضل دراج شاب في سباق باريس-نيس، وحقق المركز الخامس في المرحلة السابعة، متأخراً بفارق 11 ثانية عن منافسه بريموز روجليك (جامبو-فيزما) الذي حلّ أولاً، وجاء براندون ماكنالتي دراج «الإمارات» سادساً.

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