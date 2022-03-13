تتويج الفائزين في تحدي الإمارات للفرق التكتيكية

المصدر: وام

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توج سعادة اللواء عبدالله علي الغيثي مدير الادارة العامة لامن الهيئات والمنشات والطوارئ الفائزين بالمراكز الثلاثة الاولى في تحدي الإمارات للفرق التكتيكية.و حقق الفريق الشيشاني المركز الأول مع انطلاقة المنافسات والتي تقام بمشاركة 41 فريقاً يمثلون 24 دولة في المدينة التدريبية بميدان الروية في دبي خلال الفترة من 13 إلى 17 من مارس الجاري.

وجاء فريق شرطة أبوظبي B في المركز الثاني، فيما حصل فريق شرطة الشارقة B على المركز الثالث.

وتتنافس أقوى الفرق والوحدات التكتيكية على تحطيم أرقامها المسجلة في النسخ السابقة، والفوز بجوائز مالية تقدر ب170 ألف دولار للمراكز الثلاثة الأولى في المجموع العام للمسابقات الخمس.

وتشارك الإمارات في التحدي من خلال 10 فرق ممثلة في وزارة الداخلية والقيادة العامة لشرطة دبي /A/ و/B/ والقيادة العامة لشرطة أبوظبي /A/ و/B/ والقيادة العامة لشرطة الشارقة /A/ و/B/، والقيادة العامة لشرطة رأس الخيمة والقيادة العامة لشرطة الفجيرة، والقيادة العامة لشرطة عجمان.

وانطلقت المنافسات في المدينة التدريبية بمنطقة الروية بحضور سعادة للواء عبدالله علي الغيثي، مدير الادارة العامة لامن الهيئات والمنشات والطوارئ واللواء الدكتور محمد ناصر الرزوقي مدير الادارة العامة للنقل والانقاذ وعدد من مديري الإدارات العامة ومراكز الشرطة في القيادة العامة لشرطة دبي، بالإضافة إلى قادة الفرق المشاركة في البطولة، حيث شهد اليوم الأول مشاركة 33 فريقاً من مختلف دول العالم.

واقتصرت المنافسة في اليوم الأول على تحدي إنقاذ رهينة /المسابقة التكتيكية/ وقد فاز فريق الشيشاني بالمركز الأول محققاً زمناً وقدره 37,54 ثانية ونال جائزة المركز الأول وقدرها 5000 دولار، وحل في المركز الثاني فريق شرطة أبوظبي /B/ ونال جائزة قدرها /3000/ دولار، محققاً زمناً وقدره 40,61 ثانية فيما جاء الفريق شرطة الشارقة /B/ في المركز الثالث ونال جائزة قدرها /2000/ دولار، محققاً زمناً وقدره 41,69 ثانية فيما حقق شرطة ابوظبي /A/ المركز الرابع محققاً زمناً وقدره 42,32 ثانية فيما حقق الفريق الصربي المركز الخامس محققاً زمناً وقدره 42,62 ثانية.

وقال العقيد عبيد مبارك الكتبي مدير التحدي إن الفرق المشاركة جاءت ولديها خبرات كبيرة بعد مشاركتها الناجحة في النسخ السابقة، مشيراً إلى نوعية الأسئلة التي طرحها قادة الفرق في الاجتماع التنويري أعطت اللجنة المنظمة، مؤشرات حقيقية للمستويات التي وصلت إليها الفرق المشاركة ومدى تطلعها للفوز بألقاب التحدي.

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