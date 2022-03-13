«طوفان» بطل ربدان لـ «الشراعية 22 قدماً»

المصدر: أبوظبي – محمد صادق

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توج «طوفان» لأحمد إسماعيل المرزوقي، بطلاً لسباق ربدان للمحامل الشراعية فئة 22 قدماً، الذي نظمه نادي أبوظبي للرياضات البحرية، بكورنيش العاصمة أبوظبي، بمشاركة 50 محملاً، وعدد كبير من البحارة الشباب من مختلف إمارات الدولة، واحتل «الصاروخ» لعمر حسين المرزوقي، المركز الثاني، فيما جاء «حشيم» لأحمد يوسف الحمادي ثالثاً، يليه «داحس» لعبد الرحمن المرزوقي، و«الظفرة» لعبد الله المرزوقي، و«نزاع» لمحمد عبد الله الحمادي، و«زلزال» لعيسى المرزوقي، بينما أحرز المركز الثامن «رجان» لأحمد القبيسي، يليه «أطلس» لراشد السويدي، و«هجوم» لعمر الحمادي.

وحصل بطل السباق على جائزة 30 ألف درهم، فيما نال صاحب المركز الثاني 27 ألف درهم، والثالث 25 ألف درهم.

توج الفائزين بالمراكز الأولى، ماجد عتيق المهيري رئيس اللجنة المنظمة للسباق، وسعيد حميد المهيري مشرف عام المرسى بالنادي، وخليفة راشد الرميثي مشرف السباقات التراثية.

ووجّه ماجد المهيري الشكر إلى المشاركين، على الالتزام التام باللوائح والقوانين المنظمة، مؤكداً أن الإقبال الكبير من جانب الشباب، يؤكد على عشقهم التراث البحري الأصيل، ورغبة الجميع في مواصلة مشوار الآباء والأجداد.

وأشار إلى أن فئة 22 قدماً، البوابة الرئيسة لتخريج بحارة كبار، يحملون لواء التراث في السباقات الكبرى، مثل فئتي 43 و60 قدماً.

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