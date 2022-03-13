205 لاعبين في «دولي الشارقة لقوى أصحاب الهمم»

المصدر: الشارقة - البيان الرياضي

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تنطلق في الرابعة مساء الإثنين فعاليات النسخة العاشرة لملتقى الشارقة الدولي لألعاب القوى للمعاقين والذي ينظمه نادي الثقة للمعاقين، برعاية سمو الشيخ سلطان بن محمد بن سلطان القاسمي، ولي عهد ونائب حاكم الشارقة، وبمشاركة 205 لاعبين ولاعبات من 20 دولة يتنافسون في ألعاب المضمار وهي 100م، 200م، 400م، 800م، 1500م، 5000م بجانب منافسات الميدان صولجان، قرص، الرمح، الجلة، الوثب العالي، الوثب الطويل والوثب الثلاثي، وتشمل فئات الإعاقة الحركية، الإعاقة البصرية، الشلل الدماغي، الإعاقة الذهنية، البتر.

تشارك الإمارات في الملتقى بـ73 لاعباً ولاعبة من أندية أبوظبي والعين وخورفكان والعين ودبي والثقة لأصحاب الهمم، ورفع فرسان الإرادة شعار التحدي في مواجهة أبطال العالم وأكد البطل الأولمبي محمد القايد أن البطولة فرصة حقيقية للمنافسة مع أبطال العالم من مختلف بلدان العالم ومنهم لاعبو الفريق التايلندي والتونسي كتيلة مشيراً إلى أن أبناء الإمارات دائماً عند العهد على منصات التتويج.

وأكد الدكتور طارق بن خادم، رئيس مجلس إدارة نادي الثقة، رئيس اللجنة المنظمة أن الإمارات تحتل مرتبة عالمية في تنظيم البطولات العالمية، وتعد وجهة أساسية لأبطال العالم، وقال: النجاحات التي حققتها الشارقة في استضافة بطولة الألعاب العالمية والنسخ السابقة لملتقى الشارقة، تلقي على عاتقنا مسؤوليات عديدة مشيراً إلى أن استضافة مثل هذه البطولات العالمية من شأنها أن ترفع تصنيف لاعبينا الدولي، من خلال احتكاكهم بلاعبين وأبطال من مختلف أنحاء العالم.

رعاية

يرعى البطولة في نسختها العاشرة الرعاة الذهبيون مجلس الشارقة الرياضي، شركة تلال، مصرف الشارقة الإسلامي، هيئة الشارقة للموانئ والجمارك والمنطقة الحرة، وهيئة مطار الشارقة والرعاة الفضيون مدينة الشارقة للإعلام، غرفة تجارة وصناعة الشارقة، هيئة الإنماء التجاري والسياحي، مدينة الإمارات الصناعية، وكل من هيئة الشارقة للإذاعة والتلفزيون - راعٍ إعلامي، منطقة الشارقة الطبية، القيادة العامة لشرطة الشارقة - راعٍ مشارك.

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